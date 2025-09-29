フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）が２９日に放送され、自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小泉進次郎農相の陣営内で、インターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、参考文例を示して応援を要請していた問題を報じた。

小泉氏の陣営で「総務・広報班」班長だった牧島かれん元デジタル相の事務所関係者が、小泉氏の記者会見に際し、コメント欄への投稿を陣営内にメールで要請。牧島氏は「責任を感じている」として、２６日に班長を辞任した。

自民党総裁選には小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人（届け出順）が立候補している。

「サン！シャイン」ＭＣの谷原章介は「一言で言うと残念ですよね。政治家で最も大事なのって言葉じゃないですか。信頼ですよ。今回、言葉を使って信頼を揺るがしかねないようなことが起きてしまった」とし、「国民と政治家の間って、その言葉を使った信頼で結ばれているわけで、信頼関係を壊しかねないというのがこわい」と感想をコメント。

さらに「（立候補した）みなさん５人そろって、同じように、まぁ大した問題じゃないですよってしてることが、変わらない自民党の象徴みたいに見える」と語った。