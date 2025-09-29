“大谷翔平超え”の大砲ソトがまさかの盗塁王 シュワバーが本塁打＆打点の２冠…今季最終戦で個人タイトル確定
米大リーグ（ＭＬＢ）のレギュラーシーズンの全日程が２８日（日本時間２９日）、終了して個人タイトルが確定した。
打撃部門では、ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手（３１）が自己最多を更新する５５号を放ったが、１本足りずに５６発のフィリーズのシュワバーが１３２打点と合わせて２冠王に輝いた。首位打者は同じフィリーズのターナー。打率は３割４厘でナ・リーグ史上最低打率での首位打者となった。昨オフ、ドジャース・大谷翔平選手を超える１５年総額７億６５００万ドル（約１１０２億円）の契約を結んだメッツのソトは今季３８盗塁で、パイレーツのクルーズと並んで最多盗塁となった。
ア・リーグは６０本塁打、１２５打点のローリー（マリナーズ）が２冠王。首位打者には３割３分１厘でジャッジが輝いた。ジャッジは５３本塁打、１１４打点はともにリーグ２位。３冠王には７本塁打、１１打点足りなかった。
投手部門では、最優秀防御率はア・リーグがタイガースのスクバルで２・２１、ナ・リーグはパイレーツのスキーンズで１・９７。ドジャース・山本由伸投手はリーグ２位となる２・４９だった。最多勝はア・リーグはヤンキースのフリードで１９勝、ナ・リーグはブルワーズのペラルタで１７勝。セーブ数では、ア・リーグがロイヤルズのエステベスの４２セーブ、ナ・リーグはパドレスのスアレスで４０セーブを挙げた。
各リーグの主なタイトルは以下の通り。
【ア・リーグ】
▽首位打者 ジャッジ（ヤンキース） ・３３１
▽本塁打王 ローリー（マリナーズ） ６０
▽打点王 ローリー １２５
▽盗塁王 カバジェロ（ヤンキース） ４９
▽最優秀防御率 スクバル（タイガース） ２・２１
▽最多勝 フリード（ヤンキース） １９
▽最多奪三振 クロシェット（レッドソックス） ２５５
▽最多セーブ エステベス（ロイヤルズ） ４２
【ナ・リーグ】
▽首位打者 ターナー（フィリーズ） ・３０４
▽本塁打王 シュワバー ５６
▽打点王 シュワバー（フィリーズ）１３２
▽盗塁王 ソト（メッツ）、クルーズ（パイレーツ） ３８
▽最優秀防御率 スキーンズ（パイレーツ） １・９７
▽最多勝 ペラルタ（ブルワーズ） １７
▽最多奪三振 ウェブ（ジャイアンツ） ２２４
▽最多セーブ スアレス（パドレス） ４０