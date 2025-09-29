　米大リーグ（ＭＬＢ）のレギュラーシーズンの全日程が２８日（日本時間２９日）、終了して個人タイトルが確定した。

　打撃部門では、ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手（３１）が自己最多を更新する５５号を放ったが、１本足りずに５６発のフィリーズのシュワバーが１３２打点と合わせて２冠王に輝いた。首位打者は同じフィリーズのターナー。打率は３割４厘でナ・リーグ史上最低打率での首位打者となった。昨オフ、ドジャース・大谷翔平選手を超える１５年総額７億６５００万ドル（約１１０２億円）の契約を結んだメッツのソトは今季３８盗塁で、パイレーツのクルーズと並んで最多盗塁となった。

　ア・リーグは６０本塁打、１２５打点のローリー（マリナーズ）が２冠王。首位打者には３割３分１厘でジャッジが輝いた。ジャッジは５３本塁打、１１４打点はともにリーグ２位。３冠王には７本塁打、１１打点足りなかった。

　投手部門では、最優秀防御率はア・リーグがタイガースのスクバルで２・２１、ナ・リーグはパイレーツのスキーンズで１・９７。ドジャース・山本由伸投手はリーグ２位となる２・４９だった。最多勝はア・リーグはヤンキースのフリードで１９勝、ナ・リーグはブルワーズのペラルタで１７勝。セーブ数では、ア・リーグがロイヤルズのエステベスの４２セーブ、ナ・リーグはパドレスのスアレスで４０セーブを挙げた。

　各リーグの主なタイトルは以下の通り。

【ア・リーグ】

　▽首位打者　ジャッジ（ヤンキース）　・３３１

　▽本塁打王　ローリー（マリナーズ）　６０

　▽打点王　ローリー　１２５

　▽盗塁王　カバジェロ（ヤンキース）　４９

　▽最優秀防御率　スクバル（タイガース）　２・２１

　▽最多勝　フリード（ヤンキース）　１９

　▽最多奪三振　クロシェット（レッドソックス）　２５５

　▽最多セーブ　エステベス（ロイヤルズ）　４２

【ナ・リーグ】

　▽首位打者　ターナー（フィリーズ）　・３０４

　▽本塁打王　シュワバー　５６

　▽打点王　シュワバー（フィリーズ）１３２

　▽盗塁王　ソト（メッツ）、クルーズ（パイレーツ）　３８

　▽最優秀防御率　スキーンズ（パイレーツ）　１・９７

　▽最多勝　ペラルタ（ブルワーズ）　１７

　▽最多奪三振　ウェブ（ジャイアンツ）　２２４

　▽最多セーブ　スアレス（パドレス）　４０