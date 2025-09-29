阪神は２９日、原口文仁内野手が今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に会見が行われる。原口本人はこの日、自身のＸを更新し、「今シーズンをもって現役を引退します。支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。応援ありがとうございました。次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます。まだまだ戦いは続きますので引き続き応援よろしくお願いします！」とポストした。

原口は帝京高から０９年ドラフト６位で入団。１２年オフの育成契約を経て、金本政権１年目の１６年に支配下に再登録され、同年に１０７試合出場で打率２割９分９厘、１１本塁打、４６打点とキャリアハイの成績を残した。１９年１月には進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんの手術を受け、同年６月に復帰。奇跡の復活を遂げた。

生え抜き最古参となったプロ１６年目の今季は１５試合の出場で打率６分７厘、２打点と結果を残せず、チームが２年ぶりのリーグＶ奪還を達成した一方で、２軍暮らしが続いていた。

◆原口 文仁（はらぐち・ふみひと）１９９２年３月３日、埼玉県生まれ。３３歳。帝京高３年時に夏の甲子園８強。２００９年ドラフト６位で阪神入団。１軍出場がないまま１２年オフから育成選手。１６年４月、再び支配下選手に。１８年は代打で球団最多タイのシーズン２３安打。１９年１月に大腸がん公表。通算５６３試合出場で打率２割６分９厘、２９本塁打、１５２打点。１８２センチ、９７キロ。右投右打。今季年俸４０００万円（推定）。