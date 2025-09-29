「かどまる四角」を随所に採用した新型ルークス

日産ルークス｜Nissan Roox

新型ルークスは、軽自動車規格のなかで最大限の大きさを表現するため“四角”の要素を取り込んだ。そのかどをとり、まるくした「かどまる四角」をモチーフとしたデザインや、日本の伝統的な建築様式である「唐破風（からはふ）」にインスピレーションを受け、新たに2トーンカラーを採用したのが特徴だ。

インテリアはリビングルームのような心地よい空間を実現。また、「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知、3Dビュー機能付）」をはじめとする多くの先進運転支援技術を搭載し、室内空間、走行性能、使い勝手など全方位で進化させ、従来の軽自動車の常識を打ち破る、まったく新しい価値を提供する。

カスタムカーやライフケアビークルも展開

日産ルークス オーテックライン｜Nissan Roox AUTECH LINE

新型ルークスの登場に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、新型「ルークス」をベースにしたカスタムカー「AUTECH LINE」と、ライフケアビークルの「助手席スライドアップシート」を、今秋発売すると発表した。

新型ルークス「AUTECH LINE」は、クール＆アグレッシブを商品コンセプトに、専用デザインのフォグランプフィニッシャーや15インチアルミホイール、シルバーのドアミラー、新型ルークスで唯一のブラック基調のインテリアを採用したカスタムカー。

シート地には、スタイリッシュな意匠と上質な手触りに加え、防水機能も兼ね備えた専用の合皮素材を採用。手入れも楽で、子どもとの外出やアクティブな使用シーンでも水濡れや汚れを気にせず使える。

日産ルークス「助手席スライドアップシート」

新型ルークス「助手席スライドアップシート」は、助手席が車両の外側に電動で回転・昇降することで、乗り降りが楽に行える車両。さらに広く快適になった室内空間とゆとりのあるドア開口高で、背の高い方でも頭上を気にせず安心してスムーズに乗り降りができる。

日産「ルークス」モデルラインナップ

・S：167万2000円（FF）／182万2700円（4WD）

・X：173万9100円（FF）／188万9800円（4WD）

・ハイウェイスターX：191万9500円（FF）／203万3900円（4WD）

・ハイウェイスターXプロパイロットエディション：210万5400円（FF）／221万9800円（4WD）

・ハイウェイスターGターボ：215万9300円（FF）／227万3700円（4WD）

・ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション：224万9500円（FF）／236万3900円（4WD）

※価格は消費税込み

日産ルークス「AUTECH LINE」モデルラインナップ

・AUTECH LINEターボ：225万8300円（FF）／237万2700円（4WD）※ベース車：ハイウェイスターGターボ

・AUTECH LINEターボ プロパイロットエディション：234万8500円（FF）／246万2900円（4WD）※ベース車：ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション

※価格は消費税込み

日産ルークス「助手席スライドアップシート」モデルラインナップ

・ベース車「S」：194万5000円（FF）

・ベース車「X」：200万6000円（FF）／214万3000円（4WD）

・ベース車「ハイウェイスターX」：221万5000円（FF）／231万9000円（4WD）

・ベース車「ハイウェイスターXプロパイロットエディション」：238万4000円（FF）／248万8000円（4WD）

・ベース車「ハイウェイスターGターボ」：243万3000円（FF）

・ベース車「ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション」：251万5000円（FF）

※オプション品を含め消費税は非課税

SPECIFICATIONS

日産ルークス ハイウェイスターX｜Nissan Roox Highway Star X

ボディサイズ：全長3395×全幅1474×全高1785mm

ホイールベース：2495mm

車両重量：960kg（FF）／1020kg（4WD）

総排気量：659cc

エンジン：直列3気筒

最高出力：38kW（52ps）/6400rpm

最大トルク：60Nm（6.1kgf-m）/3200rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF／4WD

WLTCモード燃費：21.0km/L（FF）／18.8km/L（4WD）

税込車両価格：191万9500円（FF）／203万3900円（4WD）