画像生成ＡＩ（人工知能）で作成されたわいせつ画像のポスターを違法に販売し、売上金を元手にオンラインカジノで賭博をしたとして、警視庁は２９日、神奈川県藤沢市の大学１年の男子学生（１９）をわいせつ図画頒布と単純賭博などの容疑で東京地検に書類送検した。

同庁幹部によると、学生は昨年１０月、海外のサイトから入手したＡＩ作成のわいせつ画像をポスターにして販売したほか、今年４〜７月に海外のカジノサイトに国内から接続し、賭博をした疑い。

同庁の任意の調べに、「オンラインカジノで負けた分を取り返すためにポスターを販売していた」と容疑を認めている。

男子学生は「ＡＩ美女」などのタイトルでインターネットオークションにポスターを出品。昨年８〜１０月に１点あたり３００〜２０００円で販売し、約２８万円を得ていた。売上金の大半は中米・オランダ領キュラソーの「スポーツベットアイオー」など、カジノサイトに入金していた。昨年２月〜今年７月に計約６０万円を賭け、収支はマイナス約２０万円だったという。

警視庁がサイバーパトロールでわいせつポスターの出品を発見し、捜査していた。

オンラインカジノは利用者が急増し、若者を中心に依存症の問題が深刻化している。警察庁が今年３月に公表した実態調査では、経験者は国内で約３３７万人と推計され、年代別では２０歳代が最多の３１％で、３０歳代が２７％と続き、１０歳代も６％に上っていた。