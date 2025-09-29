ＤｅＮＡの南場智子オーナーが２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。三浦大輔監督から今季限りでの辞任の申し出があり「球団としてこれを受理致しました」と記した。今季最終戦の１０月１日・ヤクルト戦（横浜）で三浦監督からファンへメッセージを伝えるとした。

南場オーナーの投稿全文は以下の通り。

◇ ◇

ベイスターズファンの皆さま、

いつも熱いご声援をお送りくださり、ありがとうございます。今年もリーグ優勝は叶いませんでしたが、なんとかＣＳを横浜でご覧いただけることになりました。チームの奮闘を誇りに思います。

ここで皆さまにご報告がございます。すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました。

三浦監督は２０２１年より５シーズン指揮を執り、ベイスターズを新たなステージに導いてくださいました。多くの思いが押し寄せますが、今は簡潔なご報告にてお赦しください。

三浦監督からの皆さまへのメッセージは１０／１（水）シーズン最終戦でお伝えする予定です。

もう一度、皆さまと一緒に去年と同じ景色を見るために、三浦ベイスターズ、最後まで全力で戦います。どうか引き続き熱いご声援をお送りいただき、お力をお貸しくださいますようお願い致します。