【クラランス】ホリデー限定♡人気美容液＆リップ入り豪華キット登場

クラランス株式会社から、2025年11月14日（金）よりホリデーコレクションが数量限定で発売されます。今年のテーマは「The gift of glow」。大人気のダブルセーラムやリップコンフォートオイルを詰め込んだ特別なキットは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり♡きらめく季節を彩る限定コレクションに注目です。

「ホリデー グロウ 50」で贅沢ケアを♡

「ホリデー グロウ 50」（17,380円・税込）は、豪華なキットになっています。

内容は、まずクラランスを代表するエイジングケア*美容液「ダブル セーラム ADC 50mL（現品）」。

そして唇の角質ケアが叶う「コンフォート オイル スクラブ 15mL」、ツヤとうるおいを与える「リップコンフォートオイル 03 1.4mL」。

オリジナルポーチ付きで、旅行やデイリー使いにも便利です。

*年齢に応じたお手入れ

「リップ ホリデーキット」（4,950円・税込）もとっても豪華です。

内容は、うるおいと輝きを与える「リップコンフォートオイル 03」の現品（7mL）と、持ち運びしやすいミニサイズ（1.4mL）に、ホリデー限定デザインのポーチを組み合わせたセット。

普段使いからギフトまで幅広く活躍し、唇をしっとりなめらかに彩ってくれるアイテムです。

クラランスの限定キットで特別な輝きを♡

2025年のクラランス ホリデーコレクションは、「The gift of glow」をテーマに心まで明るくする限定キットが登場しました。

人気のダブルセーラムをはじめ、リップケアまでトータルで楽しめるラインナップは、17,380円（税込）と4,950円（税込）の2種類。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪ホリデーシーズンを彩る特別な輝きを、ぜひ手に入れてみてください。