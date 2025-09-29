きょうだいにいて欲しい『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ 2位「胡蝶しのぶ」と2票差の1位は？
興行収入330億円に達し、大ヒット記録を更新していている「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。作中では、きょうだいの絆が描かれる場面が多いことでも知られています。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「きょうだいにいて欲しいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、蟲柱の胡蝶しのぶです。小柄で柱の中で唯一鬼の首が切れないものの、特殊な毒で鬼を倒す蟲の呼吸の使い手。負傷した隊士の治療や訓練を行っている蝶杏澆療主です。
「鬼と仲良くする」という信念を持つ最愛の姉である元花柱・カナエを、上弦の弍・童磨との戦いで亡くしています。
回答者からは「家族を大切にしそうだから」（30代女性／兵庫県）、「姉だとしたら頼り甲斐がある」（40代男性／北海道）、「会話に落ち着きがあるので、身内なら助かります」（40代男性／福島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、炎柱の煉獄杏寿郎です。代々「火の呼吸」を受け継ぐ家系に生まれ、父である槇寿郎も元炎柱。
非常に家族思いで、「弱き人を助けることは強く生まれた者の責務」という亡き母の教えを胸に責務を全うし、命に代えて人々を守り切りました。死の間際に炭治郎に伝えた遺言でも、父と弟・千寿郎を気遣う言葉を託しています。
回答コメントでは「なんだかんだで面倒見が一番良さそう」（40代女性／茨城県）、「頼れる兄貴って感じ」（30代女性／愛知県）、「優しくお世話をしてくれそうだから」（30代女性／山口県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
