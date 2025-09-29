38HRはリーグ4位、126打点は同2位

【MLB】マーリンズ 4ー0 メッツ（日本時間29日・マイアミ）

メッツは28日（日本時間29日）、敵地マーリンズ戦に0-4で完封負けを喫し、ポストシーズン進出を逃した。試合後に報道陣の取材を受けた今季38本塁打の大砲ピート・アロンソ内野手は、自身の契約を破棄してオフのFA市場に参戦する意向を表明した。

アロンソは「3番・一塁」で先発出場。0-4の5回、2死満塁の好機で打席を迎えた。初球をフルスイングした打球は痛烈なライナーで左中間に飛んだが、相手左翼手に捕球されて得点ならず。チームは最大のチャンスを逃し、そのまま敗戦。メジャー2位の総年俸3億3800万ドル（約505億円）を誇る金満球団のシーズンは終わった。

その後、アロンソは会見に登場。「ここでプレーするのは最高だし、クラブハウスにはグレートな奴らもいる。スタッフの方々もグレート」とメッツに感謝を述べながらも、「決まっていることは何もないけど、どうなるか見守ろう。メッツの選手でいられたことは最高だったし、彼らも同じように私を評価してくれたらいいね」と語り、オプトアウトを示唆した。

2019年に53本塁打を放ち、メジャーリーグの新人選手記録を更新した生粋のスラッガー。2022年にはリーグトップの131打点をマークし、昨季までに40本塁打以上を3度記録した。オフにFAとなったものの、なかなか移籍先が決まらず、メッツと2年5400万ドル（約80億円）で再契約。2023年には球団から7年1億5800万ドル（約236億円）の延長契約を提示されながらも拒否しており、望んだ契約を得ることはできなかった。

今季も打撃面では引き続き好成績を残し、38本塁打はリーグ4位、126打点は同2位、OPS.871は同6位をマークした。果たして契約を破棄し、今度こそ大型契約を手にできるだろうか。（Full-Count編集部）