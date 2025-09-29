◇インターリーグ ドジャース6―1マリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった敵地でのマリナーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。3回の第2打席で24号2ランを放ってチームの勝利に貢献し、ポストシーズンへ弾みを付けた。

2点リードの3回、大谷が右前打で出塁すると、1死一塁から相手先発・ミラーのスプリットを捉え、左中間スタンドに運んだ。

今カードは7打数4安打、うち3本が本塁打とポストシーズンへ向け状態を上げたベテランは、チームの5連勝フィニッシュに「シーズンを通して我々が思い描いていた野球をようやくできた。チームがいい形で噛み合ってきたと思う。シーズンを締めくくるのにふさわしい、とてもいい試合だった」と満足顔を見せた。

また、30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズ（3試合制）の対戦相手はレッズに決まり「ハンター・グリーン、ロドロ、アボット…彼らの先発陣はタフな相手だ。我々にとって簡単ではないが、彼らも同じように我々の先発陣についてそう思っているはずだ。全体的にいいシリーズになるだろうし、ここ数日見せてきたようなプレーを続けたい」と両軍とも先発陣は充実していると語り、主軸の1人として闘志を燃やした。