DeNAの南場智子オーナーが29日、自身のXを更新し、三浦大輔監督（51）から辞意の申し出があり、球団として受理したと明かした。ファンには10月1日のシーズン最終戦で三浦監督からメッセージを伝えるとしている。

南場オーナーがXに投稿した全文は以下のとおり。

「ベイスターズファンの皆さま、

いつも熱いご声援をお送りくださり、ありがとうございます。今年もリーグ優勝は叶いませんでしたが、なんとかCSを横浜でご覧いただけることになりました。チームの奮闘を誇りに思います。

ここで皆さまにご報告がございます。すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました。

三浦監督は2021年より5シーズン指揮を執り、ベイスターズを新たなステージに導いてくださいました。多くの思いが押し寄せますが、今は簡潔なご報告にてお赦しください。

三浦監督からの皆さまへのメッセージは10/1（水）シーズン最終戦でお伝えする予定です。

もう一度、皆さまと一緒に去年と同じ景色を見るために、三浦ベイスターズ、最後まで全力で戦います。どうか引き続き熱いご声援をお送りいただき、お力をお貸しくださいますようお願い致します」