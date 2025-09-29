今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）〜10月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）〜10月5日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、外に出ることを意識すると充実するようです。じっと考え込んでしまいそうになったら、とにかく動いてみると◎ 実際にやってみると、新しいアイデアなども生まれてくるようです。恋愛は、明るい話題などが増えて和やかなムードになれるようです。普段とは違うデートを楽しんでみるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
1人になれる時間は思いきり好きなことを楽しんで。防音の効いたところなら、歌うのも楽しそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、外に出ることを意識すると充実するようです。じっと考え込んでしまいそうになったら、とにかく動いてみると◎ 実際にやってみると、新しいアイデアなども生まれてくるようです。恋愛は、明るい話題などが増えて和やかなムードになれるようです。普段とは違うデートを楽しんでみるのも良いでしょう。
1人になれる時間は思いきり好きなことを楽しんで。防音の効いたところなら、歌うのも楽しそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/