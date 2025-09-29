ドル円理論価格 1ドル＝148.16円（前日比+0.08円） ドル円理論価格 1ドル＝148.16円（前日比+0.08円）

ドル円理論価格 1ドル＝148.16円（前日比+0.08円）



割高ゾーン：148.77より上

現値：149.32

割安ゾーン：147.54より下



過去5営業日の理論価格

2025/09/26 148.08

2025/09/25 147.92

2025/09/24 147.52

2025/09/23 147.20

2025/09/22 147.18



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

