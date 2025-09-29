初の“男性ボーカル”に特化『ホリプロタレントスカウトキャラバン』、候補生31人公開 ドキュメンタリー番組配信へ
ホリプロとエイベックス・ミュージック・クリエイティヴが共催する新たな男性ボーカルオーディション『Horipro Vocal Scout Caravan』を追うドキュメンタリー番組「第47回ホリプロタレントスカウトキャラバン『Horipro Vocal Scout Caravan』」が、10月3日午後9時から「X Originals」としてX上で配信される。それに先立って、合宿選考に進出した候補生31人の宣材写真が公開された。
【ソロ写真】『Horipro Vocal Scout Caravan』候補生
1976年にスタートした『ホリプロタレントスカウトキャラバン』は、これまで榊原郁恵（※榊は「木」へんに「神」）、井森美幸、深田恭子、石原さとみ、足立梨花、吉柳咲良など、時代を代表する俳優・タレントを多数輩出してきた。
第47回となる今回は、初の“男性ボーカル（ユニット）”に特化した開催となる。。5月から募集を開始し、4次選考までを経て選ばれた31人が、9月から12月にかけて合宿選考へ挑む。最終的に勝ち残った候補生は、12月に行われる決選大会に臨む。
第1話では、書類選考・地方予選・ビデオ審査を通過した31人が、初めて東京・京橋の「X 東京オフィス」に集まり、第1回合宿へ挑む様子を描く。
番組制作を手掛けるのは、「A-Studio＋」や「乃木坂工事中」など人気番組を多数制作する株式会社ケイマックス。リアルな人間ドラマと才能発掘の現場を届ける。初回配信を前に予告編動画も公開された。
