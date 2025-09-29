科研薬が大幅反落、研究開発費増で２６年３月期業績予想を下方修正 科研薬が大幅反落、研究開発費増で２６年３月期業績予想を下方修正

科研製薬<4521.T>が大幅反落している。前週末２６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８８０億円から８６３億円（前期比８．２％減）へ、営業利益を５２億円から２１億円（同９０．０％減）へ、純利益を３４億円から２３億円（同８３．５％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



主に国内の医薬品における競合品の影響などにより売上高が減少する見込みに加えて、６月に発表したツーセル（広島市南区）との同種（他家）滑膜間葉系幹細胞由来三次元人工組織「ｇＭＳＣ１」に関するライセンス契約の締結に伴う契約一時金の支払いや、８月に発表した米アストリア・セラピューティクス＜ATXS＞との遺伝性血管性浮腫の長期予防薬「ナベニバルト」の日本における開発及び販売に関する提携及びライセンス契約締結に伴う契約一時金１６００万ドル（約２３億円）の支払いなどで研究開発費が想定よりも増加する見通しであることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS