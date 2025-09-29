Mrs. GREEN APPLE2025年最後の新曲「GOOD DAY」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」のMVが、10月2日21時よりプレミア公開されることが決定した。

■9月30日20時からTikTok LIVE開催

自身初の6ヵ月連続、そして2025年最後の新曲となる「GOOD DAY」を 9月28日に配信したばかりのMrs. GREEN APPLE。歌詞をめぐって早くも様々な考察が起きているなか、MVが10月2日21時より、オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開となる。

大森元貴（Vo＆Gu）はかつて、「この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった」とも言及。そのターニングポイントとなるかもしれない同曲のMVに期待が高まる。プレミア公開のURLは後日発表される。

また、MVプレミア公開に先がけて9月30日20時には、「GOOD DAY」のリリースを記念したTikTok LIVEを開催することがアナウンスされた。生配信は、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリース日＝7月8日にオフィシャルYouTubeチャンネルで行った『Mrs. NEWS10』以来となる。

なお、ミセスは10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催。現在、チケットのぴあ2次先行を受付ている。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■配信情報

「Mrs. GREEN APPLE『GOOD DAY』TikTok LIVE」

09/30（火）20:00～

配信：Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL TikTok

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL TikTok

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com

