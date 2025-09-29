ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は213億円と好調 ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は213億円と好調

29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比10.2％減の455億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.9％減の326億円となっている。



個別ではグローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> 、ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本）ＥＴＦ <1657> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＳＭＤＡＭ トピックス <2557> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> など60銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が7.04％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が4.23％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.53％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.45％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.33％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は3.62％安、ＮＥＸＴ 金融 <1632> は3.51％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は3.05％安と大幅に下落している。



日経平均株価が333円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金213億1800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金194億8400万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が23億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億1800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が14億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億5700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が11億5800万円の売買代金となっている。



