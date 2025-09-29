Travis Japan、ワールドツアー完走 バンコク公演熱狂レポート「まだまだ成長」「日本から世界へ」【セトリあり】
7人組グループ・Travis Japanが現地時間27日、タイ・バンコクので『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』ツアーファイナル公演を開催した。8月からアジア・アメリカをめぐったワールドツアーは、5都市で計1万5000人を動員して幕を閉じた。
【写真】最高の盛り上がり具合！Travis Japan、バンコク公演の模様
9月からはじまったアジア公演は全て（台北、香港、バンコク）ソールドアウト。バンコクは約1年ぶりカムバックとなり、「Thunder Dome, Muang Thong Thani」で行われたライブは開演前から「トラジャ！」コールが起こった。 “Travis Japan World Tour 2025 VIIsual FINAL”とLEDスクリーンに映し出された文字をきっかけに歓声が一際大きくなり、学ラン風の衣装に身を包んだメンバーが登場。松田元太の「Let's get started!」の声がけとともに、「Crazy Crazy（English ver.）」のパフォーマンスで開幕した。
花道を渡りセンターステージに出てきたメンバーは、続いてライブの定番曲である「Love Tag」を披露したのち「Are you ready to get fired up Bangkok? Make some noise!!!」という中村海人の煽りと共に、「LEVEL UP」のダンスで魅了。続いて攻撃的な「BO$$Y（Remix ver.）」のダンスで会場をさらに盛り上げると、パフォーマンスのラストでは、宮近海斗が「Let's enjoy our show tonight!」と熱い宮かけ声を放った。
短いインターミッションの映像ののち、白スーツ、白ハットに身を包んだメンバーが登場。グループカラーである紫に光る手袋を身につけて「Swing My Way」を披露したのち、「Tokyo Crazy Night」へ続き、さらにしっとりと「Whiskey and Tonic」。曲中のメンバー同士のインタラクションには一際熱い歓声が上がった。その後、舞台には紗幕が降ろされパフォーマンスは「Rush」へ。熱い情動を歌った楽曲を肌が見えるセクシーな衣装でパフォーマンスすると、紙吹雪が舞い楽曲のクライマックスを迎えた。
ステージ面には今ワールドツアーで初めてトラッコが一列に並んで登場し、一際の歓声と共に楽曲は「DRIVIN' ME CRAZY」。ツアーTシャツに着替えたメンバーはトラッコに乗って会場を大きく横断し客席後方へと移動し、トラッコを降りて後方のステージへ駆け上がる。客席後方のファンへ「サワディーカーップ（こんにちは）」とタイ語で改めてあいさつをしたのち、「Dance With Me 〜Lesson 1〜」で明るく楽しく客席を盛り上げる。「Underdogs」で再度トラッコに乗って今度はステージ前方へ。ツアータオルを振り回しながら客席をさらに盛り上げ、メインステージに戻ったメンバーは「Would You Like One?」をパフォーマンスし、ノリの良さで会場を盛り上げた。曲の最後ではまたセンターステージに走っていき全員で決めポーズ。
MCパートでは、中村が「Are you guys haiving fun??（楽しんでる？）」と観客に問いかけ、「Just Dance Together! We are Travis Japan！」と改めて全員で自己紹介をすると、川島如恵留が「ソールドアウトありがとう！」、七五三掛龍也も「思った以上に会場大きいね!!」と続き、松倉海斗も「We love here, 4回目のタイランドです！」。中村が「みんなで乾杯したいけど、乾杯ってなんていうの？？と教えて！」と現地のファンにタイ語を確認する場面もあった。
難しいタイ語は聞き取れなかったが、宮近は「後でタイ語は確認するから今は日本語で乾杯しようか！」「みんな、ボトルを片手に！Thudner Domeに来れたことは当たり前じゃないよ。みんな健やかに、いられたからだよ」と温かいメッセージ、そして独特のギャグと共に観客と乾杯となった。
続いて、SNSに載せる用の動画を撮影するから「Woud you like One?」のファンコールをみんなで練習しようと声をかけ、観客とファンコールの動画撮影。松田はみんなファンコールをしている時の姿が「ナーラックマイワイ！」（かわいすぎてたまらない）、吉澤閑也も「トイレはどこですか？という大事なタイ語は覚えてホテルで通じた！」、七五三掛は「ジャ・ユッド・ナラック・ギー・モーン」（一体いつかわいくなるのをやめてくれるの？）、松倉も「クン・クー・ダォン・コーン・ポ」（君は僕の流れ星だよ）とそれぞれ覚えたタイ語を披露した。
「次はバースデーソングです！」という吉澤の掛け声と共に「HBD」を披露。センターステージに置かれた椅子に座りながら続いて披露したのは「Okie Dokie!（Acoustic ver.）」。しっとりと会場を一つにしたのちに、続いて「Say I do」をパフォーマンス。曲終わりに松倉のラップと共に始まったのは「Fireflies」。クールでグルーヴィーな印象を残し、パフォーマンスの振り幅を見せたのちに、ゴールドの衣装に身を包んだメンバーが、スペシャルコラボレーターである “D maniac Studio”、 “Bloc D”という現地のダンスチーム2組と共にステージに登場。「TJ Remix」に乗せてバチバチのダンスを披露し、会場を沸かせた。
パフォーマンス終了後には、参加チームのメンバーから「こんなに素敵なグループと踊れて幸せです、またタイに来てください」というコメントも寄せられ、会場は熱くも温かい歓声に包まれた。
ライブはいよいよ終盤。七五三掛が「もっと騒げますか？」と煽り、ダークな魅力の「Thrill」に突入。和楽器のサウンド共にスタートしたのはなんと「99 PERCENT」の和楽器アレンジバーション。メンバーは連獅子を思わせる白い被り物を被ってのパフォーマンス。尺八のサウンド共にパフォーマンスは最高潮に。
その後現れたのは上半身裸で静寂の中太鼓を叩く松田。汗がほとばしる太鼓のシーンののちに「VOLCANO」のパフォーマンスが始まり太鼓のサウンドともに楽曲のタイトルそのままに熱い温度感で舞うメンバー。クライマックスでは赤い紙吹雪が舞い、本ライブの中での最も印象的なシーンの一つとなった。
会場の盛り上がりそのままにパフォーマンスは「BO$$Y」続き、ライブのクライマックスへ向かっていく。ラストを「We are TJ!」という中村の叫び声とともに締めくくり、「This is our show from Japan! We are Travis Japan!」という宮近のメッセージと共にメンバーは一度舞台から去っていく。
「トラジャ！トラジャ！」のアンコール掛け声のコールに答えステージに戻ったメンバーはグループの代表曲の一つ、「My Dreamy Hollywood」をパフォーマンス。再び登場したトラッコに乗り、「Party Up Like Crazy」の楽曲に合わせて、再度客席後方のステージへ。客席に手を振りながら再びトラッコにまたがって、今度はデビュー曲「JUST DANCE！」に合わせて客席前方へ。集まった観客たちと目を合わせてコミュニケーションを撮りながらメインステージに戻ると「Thank you so much! can we come back here?」という宮近の呼びかけ、そして「I say something, you say 賛成！」の後に続いた、「賛成！」の大団円でライブを終了。
終演後の場内アナウンスが流れた後も鳴り止まない「トラジャ！」のかけ声に応える形で再びステージに戻ったメンバーは「みんなありがとう！！終わりたくないよね！何してほしい？」と川島が観客に問いかけ、「Please let us hear your voice! Make some noise! We have one more song！」 （声を聴かせて！もっと！もう一曲あるんだよ！）と実はもう1曲用意している旨を伝え、本ツアーで初めて披露する「Unique Tiger」のパフォーマンスがスタート。
観客の大きな歓声と共に、ツアー最高潮の盛り上がりを見せたのち、メインステージに戻り一列に並んだメンバーを宮近が代表し、「Travis Japan最後まで最高の時間を皆さんと味わいました。今年のワールドツアーは終わってしまいましたが、まだまだ成長して最高のエンターテインメントを日本から世界へ届けたいと思いますので、みなさん楽しみに待っていてください。では、“I say ありがとう！You say どういたしまして！”」と締めくくり、「どういたしまして~！」という大きい観客の歓声と共に「See you soon!」と口々に声をかけながら舞台を後にするメンバー。中村の「キットゥン・フェーンタイ・クラップ」（タイが恋しいよ）というメッセージに一際大きな歓声があがり、ツアーの最終公演のクロージングとなった。
■『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』
2025年9月27日(土) Thunder Dome, Muang Thong Thani
＜セットリスト＞
1 Crazy Crazy
2 Love Tag
3 LEVEL UP
4 " BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix "
5 Swing My Way
6 Tokyo Crazy Night
7 Whiskey and Tonic
8 Rush
9 DRIVIN' ME CRAZY ※バンコクのみ
10 "Dance With Me 〜Lesson1〜" ※バンコクのみ
11 Underdogs
12 Would You Like One?
13 HBD
14 " Okie Dokie! -Acoustic ver.-"
15 Say I do
16 "Fireflies -アカペラRap ver.- "
17 TJ Remix
18 Thrill
19 "99 PERCENT-和ver.-"
20"VOLCANO -和ver.-"
21 BO$$Y
ENCORE
1 My Dreamy Hollywood
2 PARTY UP LIKE CRAZY ※バンコクのみ
3 JUST DANCE!
W Encore
1 Unique Tiger ※バンコクのみ
【写真】最高の盛り上がり具合！Travis Japan、バンコク公演の模様
9月からはじまったアジア公演は全て（台北、香港、バンコク）ソールドアウト。バンコクは約1年ぶりカムバックとなり、「Thunder Dome, Muang Thong Thani」で行われたライブは開演前から「トラジャ！」コールが起こった。 “Travis Japan World Tour 2025 VIIsual FINAL”とLEDスクリーンに映し出された文字をきっかけに歓声が一際大きくなり、学ラン風の衣装に身を包んだメンバーが登場。松田元太の「Let's get started!」の声がけとともに、「Crazy Crazy（English ver.）」のパフォーマンスで開幕した。
短いインターミッションの映像ののち、白スーツ、白ハットに身を包んだメンバーが登場。グループカラーである紫に光る手袋を身につけて「Swing My Way」を披露したのち、「Tokyo Crazy Night」へ続き、さらにしっとりと「Whiskey and Tonic」。曲中のメンバー同士のインタラクションには一際熱い歓声が上がった。その後、舞台には紗幕が降ろされパフォーマンスは「Rush」へ。熱い情動を歌った楽曲を肌が見えるセクシーな衣装でパフォーマンスすると、紙吹雪が舞い楽曲のクライマックスを迎えた。
ステージ面には今ワールドツアーで初めてトラッコが一列に並んで登場し、一際の歓声と共に楽曲は「DRIVIN' ME CRAZY」。ツアーTシャツに着替えたメンバーはトラッコに乗って会場を大きく横断し客席後方へと移動し、トラッコを降りて後方のステージへ駆け上がる。客席後方のファンへ「サワディーカーップ（こんにちは）」とタイ語で改めてあいさつをしたのち、「Dance With Me 〜Lesson 1〜」で明るく楽しく客席を盛り上げる。「Underdogs」で再度トラッコに乗って今度はステージ前方へ。ツアータオルを振り回しながら客席をさらに盛り上げ、メインステージに戻ったメンバーは「Would You Like One?」をパフォーマンスし、ノリの良さで会場を盛り上げた。曲の最後ではまたセンターステージに走っていき全員で決めポーズ。
MCパートでは、中村が「Are you guys haiving fun??（楽しんでる？）」と観客に問いかけ、「Just Dance Together! We are Travis Japan！」と改めて全員で自己紹介をすると、川島如恵留が「ソールドアウトありがとう！」、七五三掛龍也も「思った以上に会場大きいね!!」と続き、松倉海斗も「We love here, 4回目のタイランドです！」。中村が「みんなで乾杯したいけど、乾杯ってなんていうの？？と教えて！」と現地のファンにタイ語を確認する場面もあった。
難しいタイ語は聞き取れなかったが、宮近は「後でタイ語は確認するから今は日本語で乾杯しようか！」「みんな、ボトルを片手に！Thudner Domeに来れたことは当たり前じゃないよ。みんな健やかに、いられたからだよ」と温かいメッセージ、そして独特のギャグと共に観客と乾杯となった。
続いて、SNSに載せる用の動画を撮影するから「Woud you like One?」のファンコールをみんなで練習しようと声をかけ、観客とファンコールの動画撮影。松田はみんなファンコールをしている時の姿が「ナーラックマイワイ！」（かわいすぎてたまらない）、吉澤閑也も「トイレはどこですか？という大事なタイ語は覚えてホテルで通じた！」、七五三掛は「ジャ・ユッド・ナラック・ギー・モーン」（一体いつかわいくなるのをやめてくれるの？）、松倉も「クン・クー・ダォン・コーン・ポ」（君は僕の流れ星だよ）とそれぞれ覚えたタイ語を披露した。
「次はバースデーソングです！」という吉澤の掛け声と共に「HBD」を披露。センターステージに置かれた椅子に座りながら続いて披露したのは「Okie Dokie!（Acoustic ver.）」。しっとりと会場を一つにしたのちに、続いて「Say I do」をパフォーマンス。曲終わりに松倉のラップと共に始まったのは「Fireflies」。クールでグルーヴィーな印象を残し、パフォーマンスの振り幅を見せたのちに、ゴールドの衣装に身を包んだメンバーが、スペシャルコラボレーターである “D maniac Studio”、 “Bloc D”という現地のダンスチーム2組と共にステージに登場。「TJ Remix」に乗せてバチバチのダンスを披露し、会場を沸かせた。
パフォーマンス終了後には、参加チームのメンバーから「こんなに素敵なグループと踊れて幸せです、またタイに来てください」というコメントも寄せられ、会場は熱くも温かい歓声に包まれた。
ライブはいよいよ終盤。七五三掛が「もっと騒げますか？」と煽り、ダークな魅力の「Thrill」に突入。和楽器のサウンド共にスタートしたのはなんと「99 PERCENT」の和楽器アレンジバーション。メンバーは連獅子を思わせる白い被り物を被ってのパフォーマンス。尺八のサウンド共にパフォーマンスは最高潮に。
その後現れたのは上半身裸で静寂の中太鼓を叩く松田。汗がほとばしる太鼓のシーンののちに「VOLCANO」のパフォーマンスが始まり太鼓のサウンドともに楽曲のタイトルそのままに熱い温度感で舞うメンバー。クライマックスでは赤い紙吹雪が舞い、本ライブの中での最も印象的なシーンの一つとなった。
会場の盛り上がりそのままにパフォーマンスは「BO$$Y」続き、ライブのクライマックスへ向かっていく。ラストを「We are TJ!」という中村の叫び声とともに締めくくり、「This is our show from Japan! We are Travis Japan!」という宮近のメッセージと共にメンバーは一度舞台から去っていく。
「トラジャ！トラジャ！」のアンコール掛け声のコールに答えステージに戻ったメンバーはグループの代表曲の一つ、「My Dreamy Hollywood」をパフォーマンス。再び登場したトラッコに乗り、「Party Up Like Crazy」の楽曲に合わせて、再度客席後方のステージへ。客席に手を振りながら再びトラッコにまたがって、今度はデビュー曲「JUST DANCE！」に合わせて客席前方へ。集まった観客たちと目を合わせてコミュニケーションを撮りながらメインステージに戻ると「Thank you so much! can we come back here?」という宮近の呼びかけ、そして「I say something, you say 賛成！」の後に続いた、「賛成！」の大団円でライブを終了。
終演後の場内アナウンスが流れた後も鳴り止まない「トラジャ！」のかけ声に応える形で再びステージに戻ったメンバーは「みんなありがとう！！終わりたくないよね！何してほしい？」と川島が観客に問いかけ、「Please let us hear your voice! Make some noise! We have one more song！」 （声を聴かせて！もっと！もう一曲あるんだよ！）と実はもう1曲用意している旨を伝え、本ツアーで初めて披露する「Unique Tiger」のパフォーマンスがスタート。
観客の大きな歓声と共に、ツアー最高潮の盛り上がりを見せたのち、メインステージに戻り一列に並んだメンバーを宮近が代表し、「Travis Japan最後まで最高の時間を皆さんと味わいました。今年のワールドツアーは終わってしまいましたが、まだまだ成長して最高のエンターテインメントを日本から世界へ届けたいと思いますので、みなさん楽しみに待っていてください。では、“I say ありがとう！You say どういたしまして！”」と締めくくり、「どういたしまして~！」という大きい観客の歓声と共に「See you soon!」と口々に声をかけながら舞台を後にするメンバー。中村の「キットゥン・フェーンタイ・クラップ」（タイが恋しいよ）というメッセージに一際大きな歓声があがり、ツアーの最終公演のクロージングとなった。
■『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』
2025年9月27日(土) Thunder Dome, Muang Thong Thani
＜セットリスト＞
1 Crazy Crazy
2 Love Tag
3 LEVEL UP
4 " BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix "
5 Swing My Way
6 Tokyo Crazy Night
7 Whiskey and Tonic
8 Rush
9 DRIVIN' ME CRAZY ※バンコクのみ
10 "Dance With Me 〜Lesson1〜" ※バンコクのみ
11 Underdogs
12 Would You Like One?
13 HBD
14 " Okie Dokie! -Acoustic ver.-"
15 Say I do
16 "Fireflies -アカペラRap ver.- "
17 TJ Remix
18 Thrill
19 "99 PERCENT-和ver.-"
20"VOLCANO -和ver.-"
21 BO$$Y
ENCORE
1 My Dreamy Hollywood
2 PARTY UP LIKE CRAZY ※バンコクのみ
3 JUST DANCE!
W Encore
1 Unique Tiger ※バンコクのみ