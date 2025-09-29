「来日3日目で900万円相当」ルイ・ヴィトンなど高級ブランド品手当たり次第窃盗容疑「友達に頼まれた」インドネシア国籍の男（22）逮捕

手当たり次第盗み出す犯行の一部始終

東京・原宿警察署で26日午前9時頃カメラが捉えたのは、警察車両の後部座席でまっすぐ前を見つめる、インドネシア国籍のムハマッド・ダビン容疑者（22）。

ムハマッド・ダビン容疑者は、ブランドバックなどを販売するビンテージショップから、商品を盗んだ疑いで逮捕された。

店の防犯カメラが、犯行の一部始終を捉えていた。

東京・渋谷区で25日午前2時頃、男は慌てる様子もなくライトで照らしながら店内を物色している。

壁に掛けられていたTシャツやブランドバッグ、洋服などを次々と手に取り、大きなバッグの中に詰めていく。

その後、立ち去るのかと思いきや足を止め、店内へと引き返すと再び物色し始める。

アクセサリーなどが飾られているケースを開けると、バッグの中に入れ現場から逃走した。

3日前に来日…犯行前日に店を下見

持ち去ったのは、高級ブランドのバッグやブレスレットなど合わせて18点、総額900万円相当にのぼる。

警視庁によるとムハマッド・ダビン容疑者は、犯行の3日前に来日したばかりで、犯行の前日には店を訪れ下見をしていたという。

ムハマッド・ダビン容疑者は、調べに対し「バッグなどを盗みました。自分の国の友達に頼まれた」と供述している。

警視庁は、余罪もあるとみて調べを続けている。

（「イット！」9月26日放送より）