◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

メジャーのＡＩＧ全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（花王）を姉に持つ、プロ１年目の山下勝将（まさゆき、フリー）が初のトップ１０入りを果たした。

首位と８打差の２０位で出て、６バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１５アンダーに伸ばした。プロ４戦目で自己最高の７位に入り「目標は前の試合よりいい順位にいくこと。結果的にトップ１０に入り、前の試合から練習してきたことも試せた」と充実の表情を浮かべた。

姉の美夢有には初日から３日間、現地で応援してもらった。オフにはともに練習を行い、ショット技術やマネジメントなどを教えてもらう仲。今大会２日目には「パターの距離感が全体的に弱めだから、少しオーバーするつもりで」と助言を受けた。この日は４番と５番で３メートル、１４番で４メートルを沈めてスコアを伸ばした。

第３日はショットが安定せず、ラウンド後にコース近郊の練習場に移動。姉は同日夜に米ツアーに向けてハワイへ出発したが、コーチの父・勝臣（まさおみ）さんの指導を受け、２００球を打ち込んだ。だが、スイングはなかなか改善せず、自宅のある奈良県に戻った後も夜９時近くまで練習場で球を打ち続け、ようやく修正。「今日きたら体がバキバキになった。でも、やった甲斐があった」。１３番、１５番で１メートルに寄せるなど、特訓の成果が表れた。

次週はバンテリン東海クラシック（１０月２〜５日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ）に出場する。今季は主催者推薦などでツアー出場している山下は「もちろん、優勝は目指しているけど、やらないといけないことがある。ＱＴ（予選会）で優勝を目指している。出る試合では今回より上に行けるように頑張る」。来季ツアー出場資格を得るため、常に上を見据えていく。（星野 浩司）