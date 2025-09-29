２９日のフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小泉進次郎農相の陣営内で、インターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、参考文例を示して応援を要請していた問題を報じた。

小泉氏の陣営で「総務・広報班」班長だった牧島かれん元デジタル相の事務所関係者が、小泉氏の記者会見に際し、コメント欄への投稿を陣営内にメールで要請。「ビジネスエセ保守に負けるな」といった他候補への誹謗中傷とも受け取れる文面例を共有していた。牧島氏は「責任を感じている」として、２６日に班長を辞任した。

この問題を受け、「サン！シャイン」ＭＣの俳優・谷原章介は「一言で言うと残念ですよね」と切り出し、「政治家で最も大事なのって言葉じゃないですか。信頼ですよ。今回、言葉を使って信頼を揺るがしかねないようなことが起きてしまった」とコメント。「国民と政治家の間って、その言葉を使った信頼で結ばれているわけで、信頼関係を壊しかねないというのがこわい」と語った。

続けて、この日番組キャスターとして初出演した同局の佐々木恭子アナウンサーは「しかも、変わるっていうことがテーマの今回の総裁選で、これだとまた不透明だなって見えてしまうと思います」と指摘し、「これがあまり自民党内で問題視されてないように見えるのがなぜだろうなぁって」と私見を語った。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎