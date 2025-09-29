マリナーズ戦で55号

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録も更新。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、ナ・リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。

レギュラーシーズン最終戦で、去年の自分を超えた。7回2死走者なし、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にかっ飛ばした。どよめきの中、打球は中越えの55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、ベンチ生還後は笑顔も見せた。

シュワーバーに1本届かず、惜しくも本塁打王のタイトルはならず。X上の日本ファンは「55本打っても獲れないホームラン王、レベルが高すぎる」「55本打ってもホームラン王になれないとは…」「55本打ってもホームラン王になれないのはやばすぎるって。シュワバー君エグいって」「しかし55本ホームラン打ってもホームラン王になれないリーグ、なんじゃそら」「でもキャリアハイ55本だし充分すぎる！」などと様々な反響が集まった。

3年連続の本塁打王とはならなかったものの、投手としても復帰したシーズンで十分な結果を残した。チームは地区優勝を果たし、プレーオフ進出。2年連続のワールドシリーズ制覇へ駆け上がる。



（THE ANSWER編集部）