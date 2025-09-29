兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝の死去（享年81）を受けて、弟の孝（78）が9月28日、心境を語った。兄弟の師匠で作曲家の浜口庫之助の没後35周忌・生誕108年祭「浜口庫之助傑作選LIVE」の開演前に会見したもの。

会見に先立って孝がデビュー曲にしていきなりヒットし、代表曲になった「白いブランコ」（1969年）を披露。歌唱後、孝は「兄貴が傍にいてほしい」と寂しげに語った。「白いブランコ」後は日本テレビのドラマ「3丁目4番地」の主題歌「さよならをするために」も大ヒットしたが、お互いの考え方の違いなどから76年に解散した。

孝は「お兄さんと僕はとっても仲が悪かったんです」と語ったが、84年に再結成し、その後は麦焼酎いいちこのCMソング「また君に恋してる」（07年）がヒットするなど兄弟デュオとして活動を続けた。14年には進が大腸がんを患い、3カ月後には孝が脳出血で倒れて、兄弟が闘病することに。しかし、以後は下半身に麻痺が残り、車椅子生活になった孝を進が支え、お互いに言いたいことを言いながら仕事をこなす、仲のいい兄弟関係が続いた。

会見で進は「僕が入院して兄貴も脳出血で倒れて、ビリー・バンバンはおしまいだなと思ったこともあるけど、それを乗り越えて、それから10年歌いました。これから一人で兄貴の分まで歌っていきます」と語った。

会見にはデビュー前のビリー・バンバンのメンバーだったせんだみつおと浜口夫人で歌手の渚まゆみも孝をしのんだ。