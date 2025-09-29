ゴルフ番組のレギュラー出演を機に、ゴルフ用のストッキングを開発

元東北放送アナウンサー出身のフリーアナウンサー、袴田彩会（34）がゴルフ用のストッキングを開発。機能的で、リーズナブルと話題になっている。アナウンサーの仕事だけでなくマルチにこなす袴田のポジティブの源を聞いた。

ーー商品企画のきっかけは？

「ゴルフ番組のとき、衣装にゴルフウエアを用意していただくのですが、デザインによってはスパッツを用意しなきゃいけないんです。そうするとラインも気になるし、忘れたら大変で、ストッキングと一緒になったらと考案しました。UV効果はもちろん、透け感もあり美脚効果もあって、さまざまなシーンで活用できます」

ーー仙台の東北放送出身となると、推しはもちろん楽天イーグルス？

「毎年ホーム（仙台）の試合に必ず行きますし、都内近郊の試合も見に行きます。イーグルスファンは敵でもいいプレーには拍手送る優しさがあって大好きです」

ーー局アナ時代は超多忙だったとか。

「地方の局アナは報道、スポーツ、バラエティーまで何でもやらせていただいたのでNGがないのは強みになっていますね。局の中にテレビとラジオがあったので、スポーツ中継でテレビとラジオのベンチリポーターを同時にやっていたり、当時は過酷でしたけど（笑）。おかげで今、何（のお仕事）が来ても困らない。来た球は何でも打ちます！」

姉はグラビアクイーンの葉加瀬マイ

ーー姉はグラビアクイーンの葉加瀬マイ（38）。現在は姉と同じ事務所に所属。共演はあるのだろうか。

「局アナ時代は3回ほどゲストに来てもらったことがありましたが、同じ事務所になってからはまだないですね。姉は今、育休中で、甥っ子と姪っ子がかわいくて。2人が生まれて、体張って守ろうと思うくらい、私まで母性が芽生えたのが新鮮でした」

ーー姉・葉加瀬マイはどんなタイプ？

「姉はぜんぜん運動しない、インドアタイプ。私はゴルフも好きですし、スポーツ全般好きで、家族では私がアクティブ担当です」

ーーフリーになってみて良かったことは？

「初めてのお仕事が多くて、夢が実現できるのがうれしいです」

ーー今後の目標は？

「全国放送のCMに出演できたらいいですね。朝ドラに出たい、って言っていたら『おかえりモネ』にアナウンサー役で出演させていただいたこともあるので、とにかく口に出しておきます！ 私の作ったゴルフのためのストッキング『All Mine』もぜひ使ってみてください！」

（聞き手=岩渕景子／日刊ゲンダイ）