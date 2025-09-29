インド南部タミルナド州で人気映画俳優出身の政治家の選挙遊説を見るために群衆が集まり、少なくとも39人が圧死、51人が負傷する事故が発生した。

9月28日（現地時間）、ロイター通信によると、前日タミルナド州カルール地域で開かれた有力政治家ビジャイ氏（51）の遊説行事に支持者らが一斉に押し寄せた。支持者らがビジャイ氏を見ようと舞台のバリケードに殺到し、圧死事故が起きた。

タミルナド州のM.K.スターリン首相は「これまでに男性13人、女性17人、少年4人、少女5人を含む39人が死亡し、男性26人と女性25人を含む51人が集中治療を受けている」と明らかにした。

インターネット上に出回った映像によると、ビジャイ氏は数千人の支持者に囲まれる中、大型遊説車両の上に立って演説した。群衆が車両側に押し寄せ、気絶する人が相次ぐと、ビジャイ氏が水の入ったペットボトルを投げて人々に渡す場面や、統制不能の状態となり警察に助けを求める姿も映像に収められていた。

過去30年以上にわたりインド南部のタミル語圏映画界で最も人気のある俳優の一人とされるビジャイ氏は、昨年地域政党を創設して党代表を務めてきた。ビジャイ氏は来年初めに予定されている地方選挙を前に遊説のため前日カルール地域を訪れていた。

ビジャイ氏はX（旧ツイッター）に「胸が張り裂ける。耐え難く、言葉では言い表せない苦痛と悲しみに沈んでいる」と投稿した。続けて「カルールで命を失った愛する兄弟姉妹たちの遺族に深い哀悼と慰労の意を表する」と述べ、「病院で治療中の人々の早期回復を祈る」と記した。

インドのナレンドラ・モディ首相もXに投稿し、「タミルナド州カルールで政治集会の最中に起きた不幸な事件に大きな悲しみを感じる」とし、「愛する人を失った遺族の方々に、この困難な時期に力となることを願う」と哀悼の意を示した。

ビジャイ氏が昨年政治に進出して以来、集会のたびに彼を一目見ようと大勢の人々が詰めかけた。これまでインド警察当局はビジャイ氏の集会に関連して会場の変更や車列の規模を制限するなどの措置を取ってきたが、参加者数があまりに多く、現地のインフラが過負荷に陥ったとロイターは伝えた。