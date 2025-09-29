「運転席がドロドロ」“車”の特殊清掃は意外と大変。ほぼ廃車になるのに、特殊清掃が必要なワケ
「特殊清掃の仕事に従事していると、孤独死などの部屋の清掃だけでなく、変わった現場に遭遇することもあります」
都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、珍しい清掃現場について聞いた。
◆“車”の特殊清掃依頼は「車内で暮らしていたんじゃないかってぐらい荒れている」
「年に1から2回ほどある現場なのですが、“車の中で自殺された方”の特殊清掃ですね。事件性があるかどうかの確認でレッカーなどで警察署に車が保管されていて、車の持ち主の遺族からのご依頼で清掃作業に入りました。
警察から遺族の方へ、『このまま保管しておくことはできないので、いったん特殊清掃をした方がいい』との助言を受けての依頼だったと記憶しています。清掃に入る前に警察の方に説明をして、警察署の駐車場で作業をすることになりました。
車が発見された場所は直射日光の当たるところだったようで、扉を開けるとかなり強烈な臭いが……。10月ごろだったのですが、残暑が続いていて……。車の中って、めちゃくちゃ熱がこもるじゃないですか。もわっとした空気とともに激しい腐敗臭が漂ってきて、かなりツラかったですね」
どうやら練炭自殺で亡くなり死後時間が経過した車だったようだ。
「運転席がドロドロになっていて、どこから手をつければいいかって感じでした。布のシートに体液の染み込みがすごくて、一度シートを取り外さなければどうしようもできないといった車もありました。まれに、シートや自分の周辺をラップやビニール袋などで包んで、その上で亡くなってる遺体もあり、そういう現場の場合は臭い取りくらいで済むことはありました」
◆エアコン無しの狭いスペースで…
しかし、車での作業は狭く人が複数人入れないのでかなり苦戦をするという。
「スペースが狭すぎて扉を開けながら作業をしないと無理なケースが多いんですよ。電源も外に持ち運び用の蓄電池を置いて、そこから取るみたいな感じなのでドアを閉めることができない。なので、臭いがどうしても外に漏れてしまうんです。
作業工程としては、車の中のものを全部外に出して、不要品を捨てて、臭いと汚れを完璧に取る形です。車の特殊清掃って、“車内で暮らしていたんじゃないか？”ってくらい荒れてることが多いんです。布団があったり、服があったり、ゴミが山積みになっていたり。釣り道具や仕事で使うであろう資料もたくさんあることが多いです。そういうのを全て外に出して、分別して捨てます。その際も夏場の場合はエアコン無しで作業します」
◆値段は意外と高くつく
車の場合も部屋の孤独死と同じように散らかっているケースが多いようだ。
「どこまで掃除するのかは、依頼者によります。汚れてる部分だけ清掃してくれればいいってパターンや、臭いなども全て完璧に取ってほしいなど、様々な要望があります。解体しないでできる範囲までやってほしいとか、シートをそのままにしてほしいとか。
そうなると、布に染みついたシミを抜くっていうのが、かなり高度な技術になるので、結構費用が高くなったりもします。現実として、部屋の特殊清掃と同じような値段になることも多く、“この狭いスペースの清掃でこの値段？”と驚かれることは多々あります」
◆廃車にするのに特殊清掃が必要なワケ
綺麗に清掃された車は、その後どうするかは依頼主によって様々だ。
「乗れるレベルまでに清掃し、修理して売るとなると、かなり修繕費がかかってしまうと思うので、だいたいは廃車にすると思います。きちんと直して売るとなると、元が取れないというか……。業者も基本的にはそういった事情の車を買い取ってくれるところはほとんどないと思います。よくて無料引き取りだと思います。
でも廃車にするなら、なぜ清掃までするのかといった疑問が生まれると思いますが、廃車対応してくれる工場が、人の死後に清掃もされずに放置された車両を引き取ってくれないということです。見た感じ普通の車の状態に見えないと、受け取り拒否されます」
特殊な状況だが、年に1から2回くらいは車内での練炭自殺の現場があるという。車内という密閉された空間では、暑さによって見るも耐えない悲惨な状態で見つかることが多いのだとか……。
＜取材・文／山崎尚哉＞
【特殊清掃王すーさん】
（公社）日本ペストコントロール協会認証技能師。1992年、東京都大田区生まれ。地元の進学校を卒業後、様々な業種を経験し、孤独死・災害現場復旧のリーディングカンパニーである「ブルークリーン」の創業に参画。これまで官公庁から五つ星ホテルまで、さまざまな取引先から依頼を受け、現場作業を実施した経験を基に、YouTubeチャンネル「BLUE CLEAN【公式】」にて特殊清掃現場のリアルを配信中！趣味はプロレス観戦
