「再起をかける人間に寄り添いたい」過酷な運命を自ら切り拓いてきた溝口勇児氏が未来に描く野望
インタビュー連載『エッジな人々』
◆持たざる者は日本を動かせるのか
高校在学中からトレーナーとしてのキャリアを歩み、ヘルスケアテック企業やスタートアップ支援の会社を次々に創業するなど、早くから「時代の風雲児」と評された連続起業家・溝口勇児。その後、格闘家・朝倉未来氏がCEOを務めるBreakingDownに参画し、新たな一大エンタメビジネスに育て上げた。そんな彼がYouTubeをはじめとするSNSを主戦場に新たな挑戦を試みる。自己破産するほど貧しい家庭で育つも過酷な運命を自ら切り拓いた「持たざる者」が未来に描く野望とは？
◆僕の一番の役割は、BDの興行を成功させること
連続起業家として破竹の勢いでM＆Aを仕掛け、1分間最強を決める（※1）BreakingDown（以下、BD）では、時に自らもリングに立つ……。SNSを武器にYouTubeでも快進撃を続けてきた風雲児はどこに向かって走っているのか。今回、7月にローンチした（※2）NoBorderの収録前にスタジオで直撃した。
――多忙で寝る間もないのでは。
溝口： 睡眠時間は短い日でも4時間は取っています。体力には自信があって、経営者に必要なものは何か？と問われたら、僕は真っ先に「体力」と答えているくらい。これは、堀江（貴文）さんも同じことを言っていました。
――経営者としての顔を持つ一方で、BDでは自らも出場し5戦5勝している。
溝口：BDは1分1Rなので、実は体力よりも気持ちのほうが重要になってくる。他の格闘家が競技を通じて積み上げてきたものを、僕は自分の人生や経営という仕事を介して培ってきたので、そう簡単には負けません。ただ、僕に与えられた一番の役割は、試合に勝つことよりも興行を成功させることですが。
――BDは初期の頃、話題になるものの採算が取れなかった。一方で、溝口さんが経営に参画して以降は、公開オーディションを行うなど、人間ドラマの一面を可視化させたことでブレイクスルーのきっかけとなった。
溝口：コロナ禍で興行が大きく制約を受ける中、経営が傾いたRIZINの榊原信行さんから経営再建のお願いをされ、オンライン上で格闘技を視聴できるライブ配信プラットフォームを提案し、立ち上げたんです。海外と違い、国内でオリジナルのライブ配信プラットフォームをつくることは前例がなかったこともあり、経営陣の中でも賛否あったのですが、結果的にそれがビジネスとして成功した。かねてから親交のあった朝倉未来君や当時の経営陣に赤字が続くBDの経営について相談を受けたときも、RIZINの成功体験があったからこそ、力になれると思い経営に参画することに決めました。
――BDは、半グレさながらのイキった選手が大暴れする場面が大きく映し出される半面、社会から弾き出された行き場のない若者をどうにかしたい、という強いメッセージ性も感じる。
溝口：僕自身が貧しい母子家庭で育ちました。僕は母が19歳のときに「できちゃった」ことで生まれています。そこから僕が3歳のときに父が借金をつくって女性とともにいなくなった。そういった事情もあって、現代でもまれに見る貧乏な暮らしを2歳離れた妹と強いられることになったんです。
◆再起をかける人間に、手を差し伸べたい
――過酷な幼少期については、’21年に出版した『持たざる者の逆襲 まだ何者でもない君へ』（幻冬舎）でも触れている。
溝口：その父とは僕が中学の頃に一度だけ会ったことがあるんですが、生活保護に頼って生き永らえ、最後は自死しています。同じ血を受け継いでいるはずなのに、何で彼と僕の人生はこれほどまでに違うのか。僕はたくさんの人との出会いやチャンスに恵まれた。だけど、彼はそうじゃなかった。この差は何なのか？って。世の中には「持てる者」の家に生まれ何不自由なく育ったエリートもいれば、そうではない人もいる。社会は必ずしもフェアじゃないので仕方ないですが、じゃあ、その両方を知っている人間として、僕くらいは一度過ちを犯した人間に手を差し伸べる側に回ってもいいんじゃないかと思っています。もちろん、不幸な境遇に育ったからといって法を犯していいわけないし、彼らを安易に肯定するつもりもありません。ただ、再起をかけて真面目に生きようとしている人間がずっと許されない社会というのもバランスが悪い。だから、僕とか未来君ぐらいは寄り添ってあげてもいいよね、という気構えでBDは続けてきました。
