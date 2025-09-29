移住を検討する場合、何に気をつけるべきか。麗澤大学教授で大東建託「いい部屋ネット 街の住みここちランキング」の企画、設計、分析を担当している宗健さんは「回答者を移住者に限定して集計した『住みここちランキング』の上位に入る街には特徴がある」という――。

写真＝時事通信フォト 旭岳とチングルマ（2024年07月、北海道東川町） - 写真＝時事通信フォト

■コロナ禍で高まった「地方暮らし」への関心

コロナ禍で一時的に首都圏への人口流入が減少したが、現在ではコロナ禍前の状態に戻っている。一方で、コロナ禍を経て、地方移住や2拠点居住への関心は高まったようだ。

内閣府が2023年3月に実施した調査によれば、東京圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）に住む人たちの35.1％が「地方暮らし」に関心があると答えおり、20歳代においては44.8％となっている。2020年5月の時点では、全世代で30.2％、20歳代で39.2％であったことを踏まえると、関心の高まりがうかがえる。

では、実際にはどのくらいの人々が移住や2拠点居住をしているか調べてみると、2022年度に国土交通省が行った調査によれば、「主な生活拠点以外に滞在する地域（二地域居住等を行っている地域）がある」と回答した人は約6.7％であった。

※ただし、この調査では学生が実家に帰省するという過ごし方も二地域居住等として含まれていることに注意が必要だ。

2拠点（二地域）居住ではない地方移住については、定量的な調査結果が見つけられなかった。それは、地方移住にはUターンやIターン、人事異動による転勤など様々なパターンがあり、地方移住そのものの定義が難しい、というのが背景にあるようだ。

行動に移す人はあまり多くないとはいえ、移住や2拠点居住先はどうやって選べばいいのだろうか。

■“移住者が選ぶ”街の住みここちランキング

移住や2拠点居住の参考になると思われるものに、筆者が企画、設計、分析を担当している「いい部屋ネット 街の住みここちランキング」がある。

なかでも2025年8月6日に発表した「“移住者が選ぶ”街の住みここちランキング2025＜全国版＞」は、回答者を移住者に限定して集計したランキングだ。

ランキングを見ると、1位は北海道東川町、2位は長野県原村、3位は沖縄県北谷町とトップ3は大都市ではない地方の街だ。4位は東京都中央区で、トップ30には大都市圏が多いものの、6位の熊本県嘉島町、20位の沖縄県中城村、22位の沖縄県与那原町など地方の街もランクインしている。

リリースには上位150位までを掲載しているが、例えば首都圏内でも移住者が多い湘南方面では、鎌倉市が33位、藤沢市が69位、大磯町が84位、葉山町が98位、茅ヶ崎市が120位となっている。中でも、81位に開成町がランクインしており、意外な街が見られるランキングになっている。

■住みやすい街は「親しみやすい」

こうした移住者にとって評価の高い、住みやすい街には特徴がある。その特徴とは「親しみやすさ因子」の評価の高さだ。

街の住みここちランキングは、街に対して60個の評価項目の設問があるが、それを因子分析という統計手法で設問を分類すると、住みここちに影響の大きい順に「親しみやすさ」「賑わい」「静かさ治安」「物価家賃」「交通利便性」「行政サービス」「生活利便性」「防災」という8つの因子が導き出される。

※詳細は、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2024＜総評レポート＞オーバーツーリズムの住みここちへの影響は限定的」を参照。

この「親しみやすさ」とは簡単にいうと、新しく移り住んで来た人たちのなじみやすさ、元から住んでいる人たちの新しい住民に対する受容性のことだ。

図表＝筆者作成

図表1は、住みここちランキングの個票データを、移住者比率と親しみやすさ因子評点を市区町村ごとに集計して散布図にしたものだ。

移住者比率と親しみやすさ因子評点の相関係数は0.584と一定の相関があり、バラツキはあるものの、移住者が多い街のほうが親しみやすさ因子の評点が高い傾向にあることがわかる。

■移住するなら移住者の多い街へ

この結果は簡単にいえば、移住するなら移住者の多い街へ、ということだ。

Uターンの場合には、その場所に一定の人間関係の基盤があるが、Uターンでない場合には、移住後や2拠点居住を始めた後の人間関係で苦労する可能性もある。

移住者が多ければ、そうしたリスクは低くなり、逆に移住者が少なければ、自分自身がそうした地域の親しみやすさを作り出していく役割を担う必要があるかもしれない。

また、住む場所の周辺環境の影響も大きい。例えば、別荘地のような場所と、古くからの集落では人間関係や地域のルールも大きく違う。

街全体としては移住者が多くても、集落でみれば移住者は一人も居ないという場合もあるし、逆に街全体としては移住者が少なくても特定の場所に移住者が集まっているケースもある。

ちなみに、ランキング上位の街のうち都市部の街では当然生活利便性や交通利便性の評価が高いが、ランキング上位の地方の街の場合は、生活利便性や交通利便性が高いわけではない。

もとより、地方移住や2拠点居住を考えている人からすれば、利便性で場所を選んでいるわけではないことがその背景にあるのだろう。

■「住みたい街」が「住みやすい」わけではない

いい部屋ネットのランキングには、“移住者が選ぶ”街の住みここちランキング以外にも、「住みたい街ランキング2025＜全国版＞」がある。

住みたい街ランキングは、様々な調査主体が発表しており、首都圏版では横浜や吉祥寺が上位に来るが、全国規模で10万人規模の調査を行なっているのはいい部屋ネットだけだ。

※いい部屋ネットの住みたい街ランキング2025＜全国版＞では、現在住んでいる都道府県内及び都市圏内の市区町村に対する投票を除外して集計している。それは都市圏内への投票をカウントすると人口の多い首都圏の市区町村が必ず上位に来るからだ。

ランキングを見ると、1位が福岡市、2位が那覇市、3位が横浜市、4位が仙台市、5位が札幌市などとなっており、基本的には知名度とイメージランキングのような結果になっている。

写真＝iStock.com／okimo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／okimo

いい部屋ネットでは、2024年から47都道府県ごとと全国版に分けてブランドランキングというものも発表している。

2024年における全国版の1位は函館市、2位は金沢市、3位は札幌市、4位は鎌倉市、5位は神戸市となっており、こちらも人気観光地が上位を占めている。

このブランドランキングは、認知率とイメージDI（良いイメージがあると回答した回答者比率から悪いイメージがあると回答した回答者比率を引いたもの）を掛け合わせて作成しているため、認知率が高くイメージが良い市区町村が上位に来るようになっている。

※逆に、認知率は高いものの悪いイメージがあるという場合には、ランキングが低くなる。例えば、公害、原発、治安などの影響が強くでる場合がある。なお、2025年のブランドランキングは10月8日（水）に発表予定。

住みたい街ランキングとブランドランキング上位の街と、移住者が選ぶ住みここちランキングの結果は必ずしも一致しない。

移住や2拠点居住に限らず、住みたい街を基準に街を選ぶのは必ずしも正解とは言えないわけだ。

■2拠点居住者の多くは「経済的余裕がある中高年」

2拠点居住をしている人の属性をいい部屋ネット街の住みここちランキングの個票データで集計してみると特徴があることが分かる。

2拠点居住をしている人は、平均年齢が50.4歳（2拠点居住していない人の46.3歳よりも4歳高い。以下同じ）、男性比率は59.7％（同49.5％よりも10.2％高い）、世帯年収は642万（同555万より88万円ほど高い）となっている。

年齢別に見ると、2拠点居住している人に対する比率は、20歳代は11％と低く、30歳代も13％と少ない。

一方、40歳代は19.3％を占め、50歳以上が全体の56.7％を占めている。

簡単に言えば、2拠点居住とは、ある程度の経済的余裕がある中高年者が中心だということだ。

そして、実数は明らかではないものの、都市部から地方へと、転勤や介護といった事情ではなく、より積極的な選択として移住した人、2拠点居住を始めた人は、累積ではそれなりの規模になるだろうが、1年間で見ると意外に少ない可能性がある。

メディア報道などでは、若い人の移住や2拠点移住が多いような印象を受けるが、実態は違う。

移住も2拠点居住も、経済状況や仕事などを考えて慎重に、なのだ。

----------

宗 健（そう・たけし）

麗澤大学工学部教授

博士（社会工学・筑波大学）・ITストラテジスト。1965年北九州市生まれ。九州工業大学機械工学科卒業後、リクルート入社。通信事業のエンジニア・マネジャ、ISIZE住宅情報・FoRent.jp編集長等を経て、リクルートフォレントインシュアを設立し代表取締役社長に就任。リクルート住まい研究所長、大東建託賃貸未来研究所長・AI-DXラボ所長を経て、23年4月より麗澤大学教授、AI・ビジネス研究センター長。専門分野は都市計画・組織マネジメント・システム開発。

----------

（麗澤大学工学部教授 宗 健）