家にいながら旅行気分！ 楽天「博多土産の福袋」が最高すぎた…4040円で大充実“明太子づくし”の中身を全部見せ
旅行に行ったら楽しみなのが、その土地ならではのお土産。でも実際にはなかなか頻繁には行けない……。そんな時にピッタリなのが楽天市場で見つけた「博多土産福袋」。
届くまで何が入っているか分からないわくわく感もありつつ、福岡を代表する銘菓や明太子フレーバーのお菓子まで、開けた瞬間“福岡旅行気分”が味わえるラインナップでした。今回は実際に届いた中身を紹介しながら、それぞれの味についてもレポートしていきます。
◆“これぞ博多土産”なラインナップ
今回楽天市場で購入した「博多土産福袋」4040円（税込）は、大人気の博多のお土産をランダムに詰め合わせた福袋。現地に足を運ばないとなかなか購入できないお菓子ばかりで、家族が大好きな明太子味のお菓子がたくさん入っていたのも良かったです。旅先から帰るまでの荷物を減らしたい時に利用するのも良いですね。
◆博多プリンタルトクッキー
ニコっと笑ったようなパッケージが印象的な「プリンタルトクッキー」は、クッキー生地の上にプリン風味のクリームやチョコがのったスイーツで、まるで小さなプリンタルトのよう。
卵のコクとキャラメルのような香ばしさがあり、まるで焼きプリンをクッキーにしたような味わいでした。甘めなのでコーヒーや紅茶との相性がバツグン。子どもから大人までが楽しめるクッキーです。
◆福岡の恋人
「白い恋人」を思わせるネーミングの福岡土産で、ラングドシャにホワイトチョコをサンドしています。
サクッと軽めのクッキー生地に、甘いホワイトチョコが合わさって、これぞ王道のお土産系スイーツです。
◆PRINGLES 明太子味
人気ポテトチップスの九州限定フレーバーです。3個入りなのでお土産として配るのにもおすすめ！ついつい手が止まらない美味しさです。
香ばしいポテトの味にしっかりとした明太子の塩気とピリ辛さがプラスされて、パンチのある味わいでした。
◆Jagabee ゆず明太子味
ポテトスティックお菓子の「Jagabee」で、九州限定。明太子に柚子の風味を合わせています。
食べやすい軽めの食感で、ピリ辛明太子の旨味と、ゆずの爽やかさが後味に広がるバランスの良さが特徴です。
◆柿の種 明太子味
定番の柿の種の九州限定明太子フレーバーです。お酒のアテやお菓子にぴったりの味わいで、おつまみに最適！
カリッと辛い柿の種に明太子の旨味が加わり、あとを引く辛さがついついクセになるお菓子でした。
◆辛子明太子入りさきいか
「辛子明太子入りさきいか」は、さきいかに明太子をまぶした珍味で、プチプチとした食感を楽しむことができます。
噛むほどにいかの旨味と明太子のピリ辛さが広がり、お酒のアテとしてもぴったりです。
◆明太子好きには嬉しいラインナップ！
お得感もあり、博多土産の定番ラインナップが詰め合わせになっているので、明太子好きには嬉しい福袋でした。明太子商品だけでなく甘いお菓子も入っていたりと家族みんなで楽しめるのがお気に入りの福袋。「ご当地福袋」はその土地ならではの銘菓を自宅にいながら楽しめるので、ぜひ箱を開けるときのワクワク感を味わってみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
