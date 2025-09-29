ブラデリスニューヨークのポップアップ開催♡名古屋タカシマヤで新作ブラ先行発売
補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」が、2025年10月1日(水)～10月7日(火)の期間限定でジェイアール名古屋タカシマヤに登場します。売り場を拡大し、新作ブラを先行販売♡さらに10月4日(土)には、代表取締役社長・平久保晃世氏によるトークショーも開催。美胸を叶える秘訣を直接学べる貴重な機会です。この秋、下着選びに新しい出会いを見つけてみませんか？
新作ブラが先行発売♡
ヨーロッパの伝統的な「アカンサス模様」をあしらった華やかな新作ブラが、名古屋タカシマヤ先行で登場します。
ブラデリス ベル25A2
価格：14,300円(税込)
サイズ：65-80/C-G ※80C展開なし（カラー：ブラック/シャンパンゴールド/バーガンディ）
特徴：ワイヤーとプッシュアップ機能で美しい谷間を演出
ブラデリス ノンワイヤーブラ25A2
価格：11,000円(税込)
サイズ：S/M/L/LL（カラー：ブラック/シャンパンゴールド）
特徴：キャッチャーカップパターン採用で軽い着け心地と寄せ上げを両立
ブラデリス Perfumyプラスブラキャミ25A1
価格：6,930円(税込)
サイズ：S/M/L/LL（カラー：ブラック/グレイ）
特徴：特許取得の立体パターンで幅広いバストにフィット
スペシャルトークショー開催
10月4日(土)には、一日限定のトークショーを開催。代表取締役社長・平久保晃世氏が登壇し、長年の経験に基づいた「正しい下着選びとフィッティングの秘訣」を直接伝授してくれます。
開催日：2025年10月4日(土)
時間：第1部 11:00～11:30／第2部 14:30～15:00
場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ4階 POPUPスペース
参加自由なので、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです♪
開催概要と予約案内
会期：2025年10月1日(水)～10月7日(火)
場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ4階 ランジェリー＆リラクシング イベントスポット
※店頭での待ち時間を減らすため、事前予約システムを利用するのがおすすめです。
名古屋で特別な1週間を楽しんで♡
ブラデリスニューヨークの最新補整下着をいち早く試せるこのポップアップは、期間限定の特別なイベント。
美胸を叶える新作と、直接学べるトークショーの両方を楽しめる貴重な機会です。自分に合った下着選びを通して、心も身体ももっと輝ける時間を過ごしてみませんか？