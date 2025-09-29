ブラデリスニューヨークのポップアップ開催♡名古屋タカシマヤで新作ブラ先行発売

補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」が、2025年10月1日(水)～10月7日(火)の期間限定でジェイアール名古屋タカシマヤに登場します。売り場を拡大し、新作ブラを先行販売♡さらに10月4日(土)には、代表取締役社長・平久保晃世氏によるトークショーも開催。美胸を叶える秘訣を直接学べる貴重な機会です。この秋、下着選びに新しい出会いを見つけてみませんか？

新作ブラが先行発売♡

ヨーロッパの伝統的な「アカンサス模様」をあしらった華やかな新作ブラが、名古屋タカシマヤ先行で登場します。

ブラデリス ベル25A2



価格：14,300円(税込)

サイズ：65-80/C-G ※80C展開なし（カラー：ブラック/シャンパンゴールド/バーガンディ）

特徴：ワイヤーとプッシュアップ機能で美しい谷間を演出

ブラデリス ノンワイヤーブラ25A2



価格：11,000円(税込)

サイズ：S/M/L/LL（カラー：ブラック/シャンパンゴールド）

特徴：キャッチャーカップパターン採用で軽い着け心地と寄せ上げを両立

ブラデリス Perfumyプラスブラキャミ25A1

価格：6,930円(税込)

サイズ：S/M/L/LL（カラー：ブラック/グレイ）

特徴：特許取得の立体パターンで幅広いバストにフィット

【ロンハーマン×チャンピオン】別注フーディーが登場！秋冬コーデに最旬アイテム

スペシャルトークショー開催

10月4日(土)には、一日限定のトークショーを開催。代表取締役社長・平久保晃世氏が登壇し、長年の経験に基づいた「正しい下着選びとフィッティングの秘訣」を直接伝授してくれます。

開催日：2025年10月4日(土)

時間：第1部 11:00～11:30／第2部 14:30～15:00

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ4階 POPUPスペース

参加自由なので、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです♪

開催概要と予約案内

会期：2025年10月1日(水)～10月7日(火)

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ4階 ランジェリー＆リラクシング イベントスポット

※店頭での待ち時間を減らすため、事前予約システムを利用するのがおすすめです。

名古屋で特別な1週間を楽しんで♡

ブラデリスニューヨークの最新補整下着をいち早く試せるこのポップアップは、期間限定の特別なイベント。

美胸を叶える新作と、直接学べるトークショーの両方を楽しめる貴重な機会です。自分に合った下着選びを通して、心も身体ももっと輝ける時間を過ごしてみませんか？