ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 29日も全国で熱中症警戒アラートゼロ 宮崎、沖縄県で日最高暑さ指数… 29日も全国で熱中症警戒アラートゼロ 宮崎、沖縄県で日最高暑さ指数予測が31以上の危険 29日も全国で熱中症警戒アラートゼロ 宮崎、沖縄県で日最高暑さ指数予測が31以上の危険 2025年9月29日 8時35分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、29日午前5時現在、全国で同日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、宮崎、沖縄県の日最高暑さ指数予測が31の厳重警戒となっている。 西日本新聞