環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、29日午前5時現在、全国で同日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、宮崎、沖縄県の日最高暑さ指数予測が31の厳重警戒となっている。