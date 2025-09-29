欧州がライダーカップを2大会連続制覇、アウェーでの戴冠は2012年以来 米国は怒とうの巻き返しも実らず
＜ライダーカップ 最終日◇28日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞米国選抜と欧州選抜の対抗戦が終了した。最終日はシングルス12マッチが行われ、米国チームが6勝1敗5分と圧倒したが、欧州チーム15pt、米国13ptで欧州がライダーカップを制した。
【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる
勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、2日目終了時点で欧州は11.5ptを獲得し、4.5ptだった米国に7ptの大差をつけていた。米国は開催国としての意地を発揮したが逆転ならず。欧州が2大会連続制覇となり、2012年以来となるアウェーでの戴冠となった。欧州の勝利はパトリック・キャントレーを相手に戦ったルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）のみ。スコッティ・シェフラーとローリー・マキロイ（北アイルランド）の世界ランキングワンツー対決では、1位のシェフラーが1UPで勝利。この2日間4マッチでの獲得ポイントゼロという不名誉記録から、なんとか巻き返した。次戦は2年後、2027年にアイルランドのアデア・マナーGCで開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ライダーカップ 最終日の結果
NBAのスーパースター マイケル・ジョーダンが欧州チームにアドバイス？ その内容は…
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ ロボット試打でリアルな飛距離を大公開
【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる
勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、2日目終了時点で欧州は11.5ptを獲得し、4.5ptだった米国に7ptの大差をつけていた。米国は開催国としての意地を発揮したが逆転ならず。欧州が2大会連続制覇となり、2012年以来となるアウェーでの戴冠となった。欧州の勝利はパトリック・キャントレーを相手に戦ったルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）のみ。スコッティ・シェフラーとローリー・マキロイ（北アイルランド）の世界ランキングワンツー対決では、1位のシェフラーが1UPで勝利。この2日間4マッチでの獲得ポイントゼロという不名誉記録から、なんとか巻き返した。次戦は2年後、2027年にアイルランドのアデア・マナーGCで開催される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ライダーカップ 最終日の結果
NBAのスーパースター マイケル・ジョーダンが欧州チームにアドバイス？ その内容は…
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ ロボット試打でリアルな飛距離を大公開