フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が29日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の生放送に、新レギュラーのキャスターとして初登場した。

メインキャスターの谷原章介、月曜金曜スペシャルキャスターのカズレーザーと3人キャスター態勢で扱う最初の話題は自民党総裁選の小泉進次郎農相陣営による「ステマ問題」。「ステマ問題」については、小泉氏は「行き過ぎた内容があった」などと謝罪はしたが、ステマ行為自体についての態度は明確ではなく、他の候補者も、追及する構えがない。総裁選選挙管理委員会も「ステマ行為」自体に明確な指針も示しておらず、問題視する声や疑問の声が多く上がる世論とのズレも垣間見える状況だ。

佐々木アナは「変わるってことがテーマの総裁選で、これだとまた不透明だなって見えてしまうと思いますし、これが、また自民党内で問題視されてないように見えるのが、なぜだろうなと」と、指摘。谷原が「（候補）5人そろってたいした問題じゃないですよってしていることが、変わらない自民党の象徴みたいにカズさん見えない？」とカズレーザーに振ると、カズレーザーが「みなさん同じ意見で特にこれを批判することはないということは、小泉さんもね、自民党を1つにって言っていたので、もうすでに自民党は1つなんだっていうことでもあるし、誰が総裁になっても自民党は変わらないというメッセージが補強されたんじゃないかなと。あんまりやっぱりよくない火消しの方法だったんじゃないかなと思いますね」とバッサリ。最初の話題から、テンポの良い3人のコンビネーションを披露した。