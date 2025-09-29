きょう東証プライム市場に再上場したソニーフィナンシャルグループ<8729.T>は、１５０．０円カイ気配でスタートした。



同社は、ソニーグループ<6758.T>の金融持ち株会社で、ソニー生命保険、ソニー損害保険及びソニー銀行を中心に構成されている。０７年１０月から当時の東証１部市場に上場していたが、ソニーの完全子会社化に伴い２０年８月に上場を廃止。今回、パーシャル・スピンオフにより分離・独立し、公募や売り出しを伴わないダイレクトリスティング（直接上場）方式により再上場した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS