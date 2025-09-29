

中国の自動車市場は地場系新興メーカーの成長が牽引している。写真は2025年4~5月に開催されたオート上海（上海モーターショー）の様子（編集部撮影）

2024年の中国の自動車出荷台数は前代未聞の3100万台に達し、輸出台数も2年連続で世界首位を維持している。グローバル市場では電気自動車（EV）の過熱感が一服している一方、中国の自動車メーカーでは最新のSDV（ソフトウェア定義自動車）の勢いが増している。それと同時に、競争の軸は車両のコストや走行距離から、自動運転機能などを備える車の知能化へと移行しつつある。

中国国内で「内巻」と呼ばれている自動車メーカーの消耗戦が続く中、「作れば売れる」というガソリン車時代に成長してきた大手国有企業や外資系の合弁企業は劣勢を強いられており、中国の自動車業界には淘汰の荒波が押し寄せてきている。

国有企業主導のガソリン車時代

中国の自動車産業の幕開けは、1953年に設立された長春第一汽車（現・第一汽車）がトラックの生産を開始した時にさかのぼる。ソ連との戦争に備えるため、政府は内陸地域に第二汽車（現・東風汽車）などを設立し、その後も各地では多くの国有自動車メーカーが設立された。





1978年に始まった改革開放政策以降、中国政府は外資系企業に国内市場の一部を開放する代わりに技術移転を求めるという、「市場換技術」方針を定めた。ドイツのフォルクスワーゲン（VW）は1985年、上海汽車と合弁企業を設立した。中国政府は当時、外資系との合弁事業による産業規模の拡大を重視するあまり、地場ブランドを育成しようとする意識は乏しかった。一方、1990年代半ばに登場した吉利汽車、長城汽車などの民間企業は、他社製品の模倣や部品の寄せ集めで自主ブランドを投入し始めた。

2008年のリーマン・ショック後に中国政府が公布した自動車産業振興計画では、「四大」(第一汽車、上海汽車、東風汽車、長安汽車)、「四小」(北京汽車、広州汽車、奇瑞汽車、中国重汽)」の計8自動車グループからなる自動車産業再編の方向性が明示された。中国の自動車生産台数は2008年にアメリカ、2009年には日本を抜いて世界首位となっており、自動車産業は中国のリーディング産業として位置づけられた。

一方、当時の中国は「自動車大国」の地位を固めたものの、部品技術の遅れや研究開発力の弱さなどの課題を抱えていたため、日米欧に追い付くには依然遠い道のりがあった。しかし、電気自動車（EV）を中心とする新エネルギー車（NEV）なら日米欧の自動車メーカーとも差がなくなり、同じスタートラインに立てると政府は考え、NEVシフトに舵を切った。2017年4月に発表された「自動車産業中長期発展計画」では、世界の自動車業界及び部品業界のトップ10に入るような企業を数社育成して、2025年には世界の自動車強国の仲間入りを果たすことを目標に掲げた。そうした政策を追い風に地場メーカーは相次いでNEVの生産に乗り出している。

ファーウェイやシャオミなど自動車以外の企業も参入

新型コロナ禍以前の中国のNEV市場は、配車サービスカーやタクシーなど営業車向けのガソリン車モデルを電動化しただけのEVが大半であった。充電インフラの未整備や低品質の車載電池といった課題もあり、販売が伸び悩んでいた。

これを変えたのが、米テスラが上海市で2020年に生産し始めた「モデル3」が火付け役となった中高級EVブームである。さらに上海蔚来汽車（NIO）、小鵬汽車、理想汽車など地場の新興EVメーカーもソフトウェアと通信機器を搭載し、自動運転補助機能やエンターテインメントなどを使いやすくしたSDVを投入した。

米テスラの中国生産を契機に、中国の新車販売に占めるNEV割合は2022年に約2割となり、初めてキャズム（広く普及する前の溝）を超えた。NEV市場が本格的な成長期に突入したことを察知し、スマートフォンメーカーのファーウェイと小米（シャオミ）が満を持して、2023年に自動車業界に本格参入した。

ファーウェイが2023年に打ち出した「鴻蒙智行（HIMA： Harmony Intelligent Mobility Alliance）」は、ファーウェイがユーザーインタフェースの設計・開発・部品生産を完全に担い、自動車メーカーが車体製造を手がけるビジネスモデルだ。小米が2024年にスマホのシステム開発の延長線として投入した最初のEVとなるSU7は完成度が高く、もはや「走るスマホ」といえるだろう。テック系の車両ではスマートフォンと同じシステムやアプリを動かすこともでき、知能化や乗車体験で勝負することを図っている。

中国のNEV出荷台数は2013年の1.8万台から2024年に1286.6万台へと急速に伸び、EVで攻勢をかける中国NEVメーカーの成長が目立つ。中国自動車業界では民間企業が主導する電動化時代を迎えている。

日米欧の外資系ブランドが主導する時代は終焉へ

独VWや米ゼネラル・モーターズ（GM）と合弁事業を展開する上海汽車の販売台数は2006年に初めて第一汽車を抜き、中国最大の自動車グループとなった。中国新車市場は大手国有企業が主導する商用車・公用車時代を経て、外資系ブランドが主導するマイカー時代に突入し、上海汽車は18年連続で中国自動車市場のトップに君臨した。しかし、2024年の販売台数で上海汽車は初めて比亜迪汽車（BYD）に抜かれ、業界2位に転落した。



『会社四季報 業界地図2026年版』の「自動車（中国）」のページより

中国国内での需要増加によって、BYDなどの民間メーカーは国際的なNEV市場でも大手へと成長している。2025年1〜6月の世界新車販売ランキングでは、BYDが前年同期の10位から7位に上昇し、吉利汽車も8位になった。

中国の自動車業界では現在、過去に経験したことがない急速な技術変革が起きており、破壊的イノベーションを意味する電動化・知能化技術が、従来のガソリン車を脅かしている。 政府の後押しも受けながら巨大市場で進化を遂げる中国のNEVは、価格だけでなく性能面でも競争力が突出している。中国勢は決して消費者志向のガラパゴス化に陥ることなく、自動車輸出を強化する一方、グローバルサウス（新興国）や欧州でEV工場を設け、「地産地消」を進めている。

日本の自動車部品サプライヤーにとっては、中国以外の第3国で新たなマーケットや中国関連のビジネスチャンスも生まれている。

（湯 進 ： みずほ銀行ビジネスソリューション部 上席主任研究員、上海工程技術大学客員教授）