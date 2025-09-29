グラビアアイドルの新田妃奈（25）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。DVDやデジタル写真集の撮影カットを投稿した。

「1stDVD『ひな祭り』」と題し、白を基調とした花柄のランジェリーショットを公開。「この衣装はパケにもなってていちばんすきぃハート」と明かした。

さらに、舌ペロッ姿や、黒のランジェリー姿も披露。「どのカットがいちばんすき？」とファンに投げかけた。

ファンやフォロワーからも「可愛いさが爆発」「美人過ぎ」「セクシー過ぎるよー」「エロぽいね」「ペコちゃん顔も可愛いいっ」「ペロッは、可愛い過ぎるよ」「チラ見せ最高」「めちゃめちゃお似合い」「あざとグラビアクイーン」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93のHカップ。趣味はドラマ、映画鑑賞。特技は暗算。血液型A。