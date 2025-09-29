歌手森高千里（56）が、28日までにインスタグラムを更新。27日、京都・文化パルク城陽プラムホールでライブを行ったことを報告した。

森高は「2025森高千里コンサートツアー"あなたも私もファイト!!"9月27日 京都 文化パルク城陽プラムホール終了しました!」と報告した。

さらに「城陽市でのコンサートは約3年半ぶりでした。久しぶりだとは思えないくらいアットホームな空間で、盛り上げ上手な皆さんでした〜」と当日の盛り上がりを記し、当日の様子を写真で投稿。森高はロングブーツにミニスカートの定番衣装で会場を盛り上げる様子を収めている。

続けて「城陽市の特産品はイチジクということで、イチジクを使ったスイーツをたっくさん食べました！どれも美味しかったけど、いちじくスムージーはこれまで飲んだスムージーの中で1番でした!そして今回は前日から京都に入って市内を観光しましたよー。半日散策をして買物と食事を満喫しました!」と観光やグルメを楽しんだことをつづった。

この投稿にフォロワーからは「何をやっても可愛すぎて困ってしまいます」「思わず見惚れてしまいました」「我等のアイドルちさと」「笑顔も最高にグッド」とコメントが寄せられている。