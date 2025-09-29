代表作「ジゼル・アラン」で知られる漫画家の笠井スイさんが12日に亡くなったことが28日、笠井さんのXアカウントで、親族名義の文書で報告された。

Xでは「笠井スイは9月12日に永眠いたしました。ご報告が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。葬儀は近しい者にて執り行いました」と報告。「生前、笠井スイを支えてくださいましたファンの皆様、関係者の皆様へ心より感謝申し上げます」と親族名義で記された。

「ジゼル・アラン」は20世紀初頭のヨーロッパを舞台に、好奇心旺盛な少女ジゼルが開いた「何でも屋」で受けた依頼をめぐり、暴走しながらも活躍していく様子を描いた作品。09年に連載がスタートし単行本5巻も出版されているが、笠井さんの体調不良で14年から休載となっていた。

笠井さんは休載後もSNSなどで発信は継続。2022年にはnoteで「双極性障害II型」と診断され、入院したことも明かしていた。

訃報を受け、漫画家の犬童千絵さんは「笠井スイさん。Fellows!で衝撃のデビューを飾られた時から、当時新人の私にも憧れの存在でした。繊細な筆致と可憐な少女たちの表情は唯一無二で、原画から燦然とした輝きを放っていた。寂しいです。ご冥福をお祈りします」と追悼。漫画家の帯屋ミドリさんも「笠井スイ先生は僕を漫画家にしてくれた憧れの一人です」と振り返り「僕が勝手にそう思っているだけですが、本当に本当に僕の人生において大事なものを与えてくれた一人です。お亡くなりになられたとの投稿を見て非常に残念ですが、この機会に感謝を伝えせてください。ありがとうございました。また『ジゼル・アラン』を読み返そうと思います」と記した。