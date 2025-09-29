漫才コンビ「さや香」の新山（33）が29日までにYouTubeを更新。後輩芸人、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラ（37）のために舞台衣装のスーツをプレゼントしたことを報告した。

「たまたま僕の誕生日に、冗談で新山さんに『スーツつくってください』とお願いしたんです」と山下。すると新山は快諾して「ほな、明日行こか」。2人で大阪市内のオーダースーツの店に出向くことになった。

店では、スーツの色や素材などをあれこれ相談しながら話を進めていった。

新山は「いかにも漫才師の衣装というよりも、ちゃんとしたスーツ感があって、サラリーマンぽいものがいい」とリクエスト。山下の相方（べーやん）がオレンジ色の衣装を着ていることを考慮して「これええやん。明るさもあって、落ち着きすぎない」（新山）とストライプ入りの紺色に決まった。

裏地では、なぜかペイズリー柄にこだわる山下に「派手な裏地はあかん」と助言。新山の相方（石井）のケースを持ちだし「宇宙柄の裏地（石井）がチラチラすると、客に漫才のネタが入らんようになる」と経験談を語った。

さらに「3つボタンがかっこいい」と望む山下に対し「いらんいらん、2つボタンや」と新山が押し切る。

そのまま採寸を終えて、いよいよお勘定。新スーツの値段は15万2900円！

新山は「ええスーツをつくるなら、こんなもんですよ」「これで1000万（円＝M−1グランプリの優勝賞金？）取れるんやから」と気前よく支払っていた。

先輩から豪華なプレゼントをもらった山下はX（旧ツイッター）で「作ってもらいました！ 単独から着ます」と、10月11日のよしもと漫才劇場（大阪）で新衣装をお披露目すると宣言した。