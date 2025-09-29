自己新、チーム新の55号を日本語交じりで祝福

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新する一発のわずか3分後、大リーグ公式がXに公開した日本語交じりの“粋な祝福”が話題となっている。

シーズン最終戦で、また一つ記録を更新した。大谷は7回2死走者なしで打席に入ると、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にはじき返した。打球は場内のどよめきの中、中堅フェンスを越える55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、ベンチ生還後は笑顔も見せた。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、ナ・リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。

約3分後の日本時間午前6時3分、MLB公式のXは大谷の自己新、チーム新を祝福する画像を投稿。大谷の様々なホームランシーンとともに「大谷翔平 55号放つ」という日本語がコラージュされている。敬意あふれる投稿に、日本のファンも反応した。

「何だか日本語に溢れていて2度見した」

「日本語でカッコいいです」

「日本語書いてくれてるのがいいよねー」

「日本のスポーツ新聞風じゃの 55号放つ」

「どこぞのスポーツ紙だ」

「MLB公式がこれ作ったの？」

日本ではちょうど通勤時間帯を迎える前ということもあり「素晴らしい一日の始まりです」という声もあった。



