【べらぼう】歌麿の妻・きよの病状が…次回10月5日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開
NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、10月5日（日）放送予定の第38話「地本問屋仲間事之始」の予告、場面写真が公開されました。
前回放送では、歌麿の妻・きよの体調が芳しくない様子に、心配する視聴者も多かったと思いますが、次回放送では、やはり体調を崩し寝込むきよの姿が…。史実の歌麿の妻に関しては、以前の記事を要チェック。
『べらぼう』喜多川歌麿が”結婚”の新展開 史料から謎多き妻・きよ（藤間爽子）の運命を追う
第38話「地本問屋仲間事之始」あらすじ
蔦重（横浜流星）が歌麿（染谷将太）のもとを訪ねると、体調を崩して寝込むきよ（藤間爽子）の姿があった。そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介）のはからいで、けんか別れした政演（山東京伝／古川雄大）と再び会うが……。
一方、定信（井上祐貴）は平蔵（中村隼人）を呼び、昇進をちらつかせ、更生施設・人足寄場を作るよう命じる。
さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制令を発令させる。
大河ドラマ『べらぼう』相関図
この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。
NHK大河ドラマ「べらぼう」第38話「地本問屋仲間事之始」は、10月5日（日）放送。
2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」
画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK