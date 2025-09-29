ご褒美ドーナツ、キターーッ！！ 今すぐ【ミスド】にダッシュ♡「期間限定商品」をチェック

秋ならではの味わいが楽しめる【ミスタードーナツ】の「期間限定商品」を要チェック。今年も“さつまいもド”シリーズがラインナップしていて、プチ贅沢な仕上がりがご褒美にもぴったりです。今回はそんなお芋系ドーナツに、おまけのくりドも加えた、イチオシのドーナツをご紹介。期間中にぜひお見逃しなく。

フィリングを乗せた「さつまいもド しっとりスイートポテト」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「芋感を存分に味わえる」と絶賛したこちら。生地にスイートポテトフィリングをのせた、ご褒美にぴったりの一品に仕上がっています。生地は「ほっくりしたさつまいも感」とのことで、心癒されるような和の風味が堪能できそう。1個のドーナツで2つの味わいが楽しめるところも魅力的です。

とても甘めと噂の「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

艶やかなソースが、生地全体にたっぷり塗られたこちら。@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「おいもの甘さと蜜の甘さでとても甘め」とのことで、リフレッシュしたい休憩タイムのおやつにも良さそうです。ドーナツは割りやすい形状をしており、シェアするのもアリかも。

軽くトーストするのも良さそうな「さつまいもド 香ばしブリュレ」

天面がブリュレ仕立てになった、ご褒美にうってつけの贅沢感があるこちら。そのまま食べるのはもちろん、軽くトーストすればより香ばしさがアップしそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「ガリガリ食感のキャラメリゼ」が楽しめるようで、この食感と共に食べ応えも感じられるかも。

ホイップクリーム入りの「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」も必見！

最後は“くりド”シリーズから登場した、同日発売のドーナツをおまけでご紹介。ホイップクリームをたっぷりサンドしたうえにマロン風味チョコで仕上げた贅沢な一品。まろやかな中に、ほんのり栗の香りが感じられそうです。@pan.oyatsuさんによると「チョココーティングが厚め」「満足感高かった」とのこと。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino