◆米大リーグ レッドソックス４―３タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

渡米後３年目で初のプレーオフ進出を果たしたレッドソックスの吉田正尚外野手は２８日（日本時間２９日）、本拠地で行われレギュラーシーズン最終戦（対タイガース）に「３番・ＤＨ」で先発。第１打席に右翼へ先制４号ソロを放つなど４打席１安打１打点１得点。打率２割６分６厘で、レギュラーシーズン公式戦を終了した。

昨オフに右肩手術。開幕から長期離脱も、７月９日に復帰後５５試合に出場し、２６打点１６得点３盗塁１０四球２４三振。３０日に開幕するワイルドカードの対戦相手はヤンキースに決まった。試合後の主な質疑応答は以下の通り。

◆吉田に聞く

―本塁打を振り返って。

「真っ直ぐ（のタイミング）で待っていて、チェンジアップが浮いてきた。バットがうまく乗って、前で捉えることができました」

―前日の打席から、打球角度を修正して、１打席目で体現した。

「ピッチャーによって角度は皆、違う。逆算して、こういうボールが来たら、こういう打ち方をしたいなと思っていた」

―今年はチェンジアップに対して苦戦していたが。

「開きが早いっていうのは一つあると思います。割れの部分があんまりうまくいかなかったので、今年はやっぱり逆方向の長打が少なかったし、どうしても引っ張りしかなかった。そこは課題としてまだまだ取り組んでいかないといけない」

―試合経過や他球場の結果で、プレーオフの相手が流動的な中での試合になった。

「（相手は）どこでもって感じでした。ゾーン的には、ブルージェイズ、ヤンキースの方が盛り上がるかなと思いましたけど」

―公式戦を振り返って。

「なかなか一言で振り返るのは難しいですけど、自分が思っていた３年目ではなかった。去年手術して、ある程度苦しむというか、難しい（と予想できた）けど、スタートからチームに帯同出来ませんでしたし、復帰してからも、自分が思い描いていた結果にはなりませんでした。なんとか最後、チームの順位が決まる中でプレーできたのは大きかった。ここからが本当の勝負。そこで、何とかいい結果を残してチームに貢献できればいいなと思います」

―一番苦しかった時期は。

「シーズンが始まっても、フロリダに残って、キャンプの続きじゃないけど（リハビリ）。あの期間はすごく１日が長く感じましたし、痛みも完全に抜け切らず…。やっぱり右肩は、投げるのもそうだし、打つ方でも大事なので、そこは、難しいところがあった」

―球団は外野手としての復帰を要望。その中で黙々とリハビリを続けた。

「それは、前にも言いましたけど、自分でコントロールできないことはどうしようもない。行けと言われた時にベストパフォーマンスを出せる準備をするのが、最低限プロとしては当たり前のことだと思うので、準備をしていました。自分のためにもなることですし」