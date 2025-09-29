29日午前1時半すぎ、栃木県栃木市の東北自動車道下り線で大型トラック1台と普通乗用車2台が絡む事故があり、乗用車の男性運転手1人が死亡しました。また夫婦2人がケガをし病院に搬送されています。

この事故の影響で、東北道下り線の一部区間が通行止めになっています。

警察によりますと、29日午前1時半ごろ、栃木市の東北自動車道・下りの栃木インターチェンジ付近で「車2台が横転している」と110番通報がありました。

現場は栃木インターチェンジから1.5キロほど北で、大型トラック1台と乗用車2台が絡む事故が発生し、乗用車の男性運転手1人の死亡がその場で確認されたということです。

もう1台の乗用車に乗っていた60代とみられる夫婦もケガをして病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

大型トラックの運転手にケガはないということです。

またこの事故の影響で、車の破片などが周辺に散乱し、後続車4台が乗り上げるなどしましたが、いずれもケガ人はいないということです。

日本道路交通情報センターによりますと、この事故で午前2時すぎから東北自動車道下り線・栃木都賀ジャンクションから栃木インターチェンジの間で通行止めが続いています。

解除の見通しはまだたっていないということです。