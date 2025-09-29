ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、「シャインマスカットと巨峰のアフタヌーンティー」を9月16日から11月30日まで提供する。

スイーツは、シャインマスカットを使ったグリーンのタルト、ムース、ロールケーキや、巨峰をまるごとのせたゼリー、巨峰で作ったレーズンサンド、中に巨峰のゼリーが入ったモンブランなどで、パフェはパンナコッタ・レモンのゼリー・シャンティなどを重ね、マスカットを花のように飾った。スコーンはプレーンとりんごにシナモンを合わせたフレーバーの2種類を用意する。セイボリーは、マスカルポーネを練り込んだかぼちゃのムース、サーモンと栗のキッシュ、ゴルゴンゾーラクリームに白舞茸など茸のマリネを合わせたカナッペの3種類を提供する。

場所は2階ラウンジ＆バー「マリンブルー」。提供時間は正午からの120分制。料金は1人7,000円、2種のぶどう入りスパークリングワイン1杯付が8,200円。ともに25種のカフェフリー付き。

平日午後5時半以降には、アフタヌーンティーと栗のパフェをセットにした窓側席確約のプレミアムプランを1日10セット限定で販売する。150分制で10,000円。料金はいずれも税・サービス料込み。