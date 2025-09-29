パレス鎌田大地、同僚エンケティアのリヴァプール戦決勝ゴールを喜ぶ！「みんな家族みたいなものだから」

日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが好調だ。

プレミアリーグでは開幕6試合で3勝3分の3位につけており、UEFAカンファレンスリーグを含めて、まだ一度も負けていない。

27日のプレミアリーグ第6節では昨季王者のリヴァプールを2-1で撃破。パレス公式サイトによれば、後半アディショナルタイムまでプレーした鎌田は試合後にこう話していたそう。

「今日の僕らは最高のパフォーマンスを見せたし、勝利にふさわしかった。特にエディ（・エンケティア）のゴールはね。彼はこのゴールに値した。

エディのゴールをみんなが喜んでいる。彼はパレスで辛い時期を過ごしてきたけれど、ハードワークしてきたからね。

みんな家族みたいなものだから、誰もが彼のゴールを喜んでいる。

（前半に）少なくとも1、2点決めるべきだったと思う。そして、もちろん後半もね。相手は今や世界最高のチームの一つだし、前半に点をとれなかったことで後半は難しい試合になった。

でも、これもサッカー。僕らは試合に勝ったんだから、すべて問題なしさ！」

リヴァプール戦で決勝ゴールを決めたFWエンケティアは、昨夏に2970万ユーロ（約51億円）ほどの移籍金でアーセナルから加入したが、ここまで38試合で7ゴールと苦しんでいた。

パレスは10月2日のUEFAカンファレンスリーグでディナモ・キエフと対戦する。鎌田は「自分たちはまだ負けていないと考える必要はない。次の試合に向けて準備してプレーするだけ」とも話していた。

ちなみに、鎌田は自らのYouTubeチャンネルでも、パレスの選手たちはみんな仲良しとも語っている。