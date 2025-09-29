◆米大リーグ マリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せたが、あと１発が出ずに、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続本塁打王とはならなかった。ドジャースはア・リーグ西地区王者のマリナーズに快勝して、５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタートする。

大谷が５打席目に立つ直前に、フィリーズの試合が終了。シュワバーは５６本塁打でシーズンを終えた。大谷が５打席目で本塁打を放てば同点での３年連続本塁打王がほぼ確実となった中で、空振り三振に倒れた。シュワバーは５６本、大谷は５５本でシーズンが終了。１本差に泣いて大谷は３年連続キングを逃した。

大谷はリーグ２位の５５本塁打、同６位の１０２打点、同１３位の打率２割８分２厘でＯＰＳもリーグトップの１・０１４。投手でも１勝を上げており、３年連続４度目となるＭＶＰの有力候補の１人となっている。最大のライバルはシュワバーになりそう。シュワバーは５６本塁打、１３２打点の２冠王だが、打率はリーグ５９位の２割４分にとどまり、ＯＰＳも同２位の・９２８だった。