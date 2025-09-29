『ラヴィット！』田村真子アナ夏休み→“ゲーム王”が日替わりアシスタント 川島明「類似タレント」
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、29日からの1週間、田村真子アナが夏休みであることを受け、日替わりアシスタントが登場。初日は、鶴崎修功が担当した。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
いつもの田村アナと同じように、川島明のとなりであいさつした鶴崎。川島から「『ラヴィット！』のゲーム王、鶴ちゃんです」と紹介されると「やっぱり、労働者は希望する時に休暇を取らないといけませんから、大事です。任せてください」とにっこり。川島が「（田村アナの）類似タレントということで、鶴ちゃんが選ばれました」と笑いを交えて伝えていた。
26日放送の同番組終盤、田村アナは「来週はですね、私田村、夏休みをいただきます。日替わりMCが毎日登場するということですので、お楽しみに」と呼びかけていた。
