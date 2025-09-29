【Reebok×超特急】第5弾ビジュアル公開♡秋の最新コラボに注目！

カイタックファミリーは、「Reebok（リーボック）」の新たな秋ビジュアル第5弾を公開しました。今回も9人組グループ『超特急』をモデルに迎え、撮り下ろしのスタイリッシュなカットを特設サイトで一挙公開♡第1弾は9月27日（土）からしまむら店舗・オンラインストアで販売、第2弾は11月初旬より全国のアパレル量販店で順次展開予定です。

第1弾はしまむらで先行発売！

第1弾ビジュアルで超特急メンバーが着用するアイテムは、2025年9月27日（土）より全国のファッションセンターしまむら各店舗と公式オンラインストアにて販売開始。

Reebokらしいスポーティで都会的なデザインを、手頃な価格で楽しめるのも魅力です。気軽に取り入れやすいラインナップで、秋のコーデに活躍してくれそう♡

第2弾は11月から量販店で登場

11月初旬からは、第2弾ビジュアルに登場する新作アイテムが全国のアパレル量販店で順次発売予定。

撮り下ろしの写真では、アクティブな雰囲気のスタイリングから大人っぽいコーディネートまで幅広く表現されています。

Reebokの歴史あるスポーツカルチャーと、超特急のフレッシュな魅力が融合した今回のコレクションは、ファンならずとも注目の的になりそうです。

Reebok×超特急で秋コーデを格上げ♡

Reebokと超特急のタッグによる最新秋ビジュアルは、スポーツとファッションを自在に行き来する魅力に溢れています。第1弾はしまむらで9月27日から、第2弾は11月初旬から量販店で登場予定。

お気に入りのアイテムを取り入れれば、秋の装いをもっとおしゃれにアップデートできるはず♪ぜひ特設サイトでビジュアルもチェックしてみてください。