◆米大リーグ レッドソックス４―３タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

渡米後３年目で初のプレーオフ進出を果たしたレッドソックスの吉田正尚外野手は２８日（日本時間２９日）、本拠地で行われたレギュラーシーズン最終戦（対タイガース）に「３番・ＤＨ」で先発。第１打席に右翼へ先制４号ソロを放つなど４打席１安打１打点１得点。打率２割６分６厘で、レギュラーシーズンを終了した。

昨オフに右肩手術。開幕から長期離脱も、７月９日に復帰後５５試合に出場し、２６打点１６得点３盗塁１０四球２４三振。３０日に開幕するワイルドカードの対戦相手はヤンキースに決まった。

１０月に繋がるアーチが、秋晴れの空にかかった。初回。吉田はカウント１―０から、先発右腕パダックのチェンジアップを捉えた。飛距離３８４フィートの打球は、右翼席へ。４試合ぶり本塁打となる４号先制ソロが、自身初のプレーオフに弾みをつけた。

「真っ直ぐ（のタイミング）で待っていて、チェンジアップが浮いてきた。バットがうまく乗って、前でとらえることができました」

前日の第２打席は、メジャー通算１２００打席で最速となる打球速度１１２・４マイル（１８１キロ）の二直。「感覚は良かったですけど、もう少し打球が上がれば」と語った。感覚を修正して挑んだ第１打席で、打球角度２４度と理想のスイングを披露。右肩手術の影響で肩の開きが早くなっていた中、チェンジアップに苦戦していたが、手応えを残す一発だ。直近９試合で５度の複数安打、打率３割６分８厘、ＯＰＳは１・００５。２本塁打６打点と、力強く公式戦をフィニッシュした。

春季キャンプでは、打率２割８分６厘＆７打点でオープン戦自己ベストを出したが、「外野手として復帰してほしい」という球団の要望を受け入れ、フロリダ州のキャンプ施設に残留。孤独な戦いが続いた。ブレグマン三塁手の加入余波で、主砲ディバースがＤＨに転向し、外野手での復帰を求められた。一塁手カサスの負傷後は、ディバースが一塁転向に難色を示し、６月に電撃トレードされた。

様々な葛藤はあったはず。だが、吉田は「自分でコントロール出来ることではない。行けと言われた時に、ベストパフォーマンスを出せる準備をするのが、最低限プロとしては当たり前のこと」と、黙々とリハビリに励み、機会に備えた。今月に入って肩の状態が安定。早出でファッセ打撃コーチと打ち込み、本来のルーチンを取り戻して調子を上げてきた。

「自分が思った３年目にはならなかった。スタートからチームに帯同出来ず、復帰してからも、思い描いていた結果にならなかったが、最後、チームの順位が決まる中でプレーできたのは大きかった。ここからが本当に勝負。何とか良い結果を残してチームに貢献できれば」。オリックス時代の日本シリーズでも、ＷＢＣ日本代表でも、ゾーンに入った吉田は大舞台で派手な活躍をみせてきた。初のプレーオフ。本来の勝負強さを証明する。